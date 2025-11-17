Guayaquil: Una mujer fue asesinada a balazos dentro de un carro en la avenida Francisco de Orellana

Una mujer fue acribillada en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, la tarde de este lunes 17 de noviembre.

Alrededor de las 13:30, hombres armados que se movilizaban en moto se acercaron a un vehículo tipo SUV y dispararon en repetidas veces a la ciudadana, quien conducía el carro.

El automotor quedó estrellado en una de las palmeras ornamentales que están ubicadas a lo largo de esa arteria vial, a la altura de Mucho Lote 1. El cuerpo de la mujer quedó sobre el volante.

La Policía Nacional indicó que la mujer habría sido seguida por sicarios. El carro tenía instalado un tag, dispositivo usado para ingresar a una urbanización.

Señalaron que la víctima, cuya identidad no fue revelada en la escena del crimen, tenía varios tatuajes.

Hasta septiembre de 2025, Guayaquil registró 1 984 asesinatos, siendo 179 de ellos cometidos contra mujeres.