Quito: las familias no se recuperan tras perder a seres queridos en aluvión en La Comuna y La Gasca

Ha transcurrido un año del aluvión y las heridas se mantienen abiertas. Susana Contreras contempla y cuida con celo las flores que su yerno y su hija sembraron en el jardín de la casa, en el borde de la quebrada El Tejado, en donde se originó la tragedia que cegó sus vidas en La Comuna.

La tristeza es mayor porque, al fallecer la pareja, sus tres hijos quedaron huérfanos. Los dos mayores de edad y la tercera una niña de ocho años que ahora está a cargo de Susana y su esposo, sus abuelitos. “Nunca les voy a olvidar. Tenemos su tutela y todo está en regla. Es mi hija y no le gusta que llore. Solo le pido a Dios que me dé salud para guiarle”, dijo Contreras mientras llora.

Rafael Criollo construye la casa de su hija. Uno de sus cinco hijos estaba en la cancha cuando el flujo de lodo y escombros se lo llevó. Lo buscó durante tres días hasta que encontró su cadáver. “Todos los familiares y primos me ayudaron a buscarlo en los hospitales y morgue”.

Tras un año de la tragedia, lo extraña, lo recuerda. Dice que él era su compañía, pues su esposa falleció por covid-19 hace dos años. “Es duro, pero toca aceptarlo. Seguiré con mi vida triste hasta que Dios decida llevarme”.

Grace Mejía perdió a su padre, Jorge. Aún recuerda su voz y risa. La última llamada que le hizo fue, antes de las 18:00, desde la cancha. “Me dijo nenita, ya te llevo la cola a la casa. Me dio la bendición, me dijo que me amaba y lo último que escuché fue su risa”.

Minutos más tarde le llegó la noticia de lo que sucedió. “Lo encontramos detrás de la UPC de Pambachupa”. Ella cuenta que todo el tiempo llora por su padre y le pide a Dios que la lleve con él. “Si tuviera un milagro le pidiera a Dios que me lo preste un ratito para abrazarle”.

