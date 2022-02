El reconocimiento de cuerpos de víctimas de la tragedia continúa en Quito

El reconocimiento de cuerpos de las víctimas de la tragedia continúa en la morgue de la Policía en Quito.

Hoy ingresó a la morgue un cuerpo más, se trataría de una mujer de origen venezolano que trabaja en el sector de La Gasca, cuando ocurrió la tragedia. Horas antes su esposo y su madre la buscaban desesperadamente en la Zona Cero.

"Tenemos fe de que la vamos a encontrar viva y la voy a traer de vuelta a su casa con sus hijos. Los niños lloran a cada rato, ellos quieren ver a su mamá", Girmen Paz, esposo de la víctima.

En Criminalística constató lo que tanto temía, era el cadáver de su esposa. Cuatro niños se quedan sin su madre, el más pequeño tiene apenas cinco años.

Pero las historias de dolor no terminan. En el otro lado de la ciudad, al sur de Quito, la familia de Margarita Navarrete, otra de las víctimas, era velada por sus familiares; su madre vive una verdadera pesadilla.

"Estuve con mi hija hasta las 12 del día. Ella me llamó a preguntar si había llegado a la casa. Mi hija me hablaba todos los días por teléfono preguntándome cómo he amanecido", madre de la víctima del aluvión.

Margarita vendía confites en la cancha de voley cuando el lodo que bajo de la ladera la sorprendió. "Le dieron reanimación, trataron de entubarla, pero el lodo que que había tragado empezó a salir, afectando uno de los pulmones, ahí se da el fallecimiento", dijo Betty Almagro.

Están angustiados, pues son de escasos recursos y aseguran que no han recibido aún la ayuda ofrecida del Municipio de Quito para correr con los gastos funerarios.

Y es que hasta el momento 25 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares, según Criminalística.

"El tiempo para indentificar cada cuerpo depende de la situación en la que esté cada cadáver. Hay que obtener las huellas, buscar en los sistemas y realizar los informes técnicos que necesitamos. El tiempo podría variar de 30 minutos, una hora o quizás un poco más", dijo Fernando Pachecho, jefe de Unidad de Medicina Legal.