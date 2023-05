La mañana de hoy, viernes 12 de mayo de 2023, el gerente de esa entidad, Efraín Bastidas , mantuvo reuniones permanentes para analizar el tema y en la Dirección de Comunicación se indicó que no se iba a dar vocería porque la decisión fue unilateral de EOMMT .

Ahora, ¿hay las condiciones jurídicas para que se tumbe el contrato con la operadora, el cual fue suscrito el 29 de noviembre del 2022? Para Fernando Sancho , veedor del Metro de Quito , el alcalde electo Pabel Muñoz debe revisar las condiciones del contrato y "siempre hay posibilidad de que este pueda romperse, pero de mutuo acuerdo porque el comunicado que emitió EOMMT señala que no recibió la obra como debía . Obviamente no puede hacer su trabajo porque está a medias todo, los subsistemas sin funcionar".

Dice que al nuevo alcalde Pabel Muñoz le han proporcionado información vaga e incompleta sobre la obra más emblemática en la historia de la capital. Una vez que el nuevo Burgomaestre ocupe el sillón municipal, habrá que analizar las posibilidades y medidas a tomar. Una sería terminar el contrato -acota Merino - pero es una medida muy delicada. "No es sencillo, quizás no sea conveniente o sí. Ahora necesitamos que se posesione".

Wilson Merino , uno de los concejales electos para el periodo 2023 - 2027, manifestó a Ecuavisa.com que la situación del Metro es compleja porque el contrato fue suscrito desde una perspectiva política y no técnica, lo cual provocó que el operador internacional tuviera un mal desempeño. Por lo pronto, en la primera sesión del Concejo Metropolitano presentará un pedido para conformar una Comisión Técnica Multipartidista para fiscalizar al Metro .

Durante el evento en el que presentó a su equipo de trabajo, Muñoz aseguró que ha fracasado el proyecto. Una muestra de ello es que no hay una sola fecha que haya coincidido de acuerdo a lo que han ofrecido, de acuerdo al cronograma.

A su juicio, es una barbaridad que la gente se demore media hora en pagar los pasajes. Lo que se requiere un administrador del proyecto para que comience a funcionar lo que falta como el sistema de recaudo, programación automatizada, mantenimiento y trenes. "Debe haber alguien con la capacidad de empatar estas piezas".

Le parece inconcebible que no se cuente con los documentos para operar las escaleras mecánicas. "Eso no voy a permitir. A los operadores del Metro les diré que si no pueden operar las escaleras eléctricas nos pondremos en otro talante para que operen en lo que verdaderamente puedan".

Lea más: ¿Cuáles son los estacionamientos cercanos a las paradas del Metro de Quito?