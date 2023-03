Metro de Quito: operación comercial comenzará el 15 de abril

No fue el 5 de marzo, tampoco a finales de ese mes. Ahora hay nueva fecha para el inicio de la operación comercial del Metro de Quito y será el 15 de abril de este año.

Así lo indicó el alcalde Santiago Guarderas. “Ya me ha confirmado, inclusive la operadora. A partir del 15 de abril comenzamos definitivamente con una operación pagada del Metro de Quito”.

Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito, pidió disculpas a la ciudadanía. “Si en ese marco de una estimación de una fecha hay alguna línea de acción que por un elemento inherente a la seguridad, como lo hemos tenido que hacer en el pasado, no puede ser cumplido o no se ha verificado completamente, no está al 100%, tendremos que salir a anunciar que esto ocurrió y trataremos de hacerlo con antelación”.

De su parte, el alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, no está de acuerdo. “He pedido que no se detenga nada, pero evidentemente hacia el 10 de mayo le diré a la ciudadanía cuando efectivamente empieza a operar el Metro al 100%”.

Sin embargo ya hay reuniones con la empresa del Metro de Quito y el equipo de transición. Custode aseguró que en abril será el inicio de la tercera fase. “Consiste en la activación del sistema de recaudo electrónico y la recarga en efectivo, de momento en primera fase, solo en efectivo en las máquinas que están instaladas en las estaciones y la utilización de la integralidad de la infraestructura. Habrá una oferta inicial en dos franjas horarias en el día, podría ser 07:00 a 10:00 y de 16:00 a 19:00”.

Luego operará en horarios completos. También hay tres temas pendientes. Uno es la segunda fase del sistema de recaudo, el segundo es una parte del puesto de control central que se relaciona con los sistemas de grabación de cámaras y telecomunicaciones. El tercero es el segundo modo de conducción automática.

De este último punto dependerá la eficacia para la operatividad, algo que deberá concretarse en el tiempo de la nueva administración municipal.

