Metro de Quito: equipos tácticos de la Policía Nacional aprenden protocolos de seguridad

Mesas de trabajo

Además se activaron mesas de trabajo para adecuar los protocolos de actuación, ya que no será lo mismo atender una emergencia en la superficie que dentro del túnel del Metro, aunque sean casos similares. "No es que no hay protocolos. Lo que estamos haciendo es adaptarlos a la norma nacional porque cada entidad tiene competencias y las tenemos que respetar con los protocolos internacionales y adaptarlos con nuestra operación”, expresó Verónica Sevilla, presidenta del consorcio operador.

Las comunicaciones también son fundamentales para su ejecución. Por eso se adquirieron los implementos correspondientes: 80 equipos servirán para la operación y otros 150 para coordinar la seguridad.

En la última prueba se verificó que esa tecnología sea compatible con la que usa la Policía Nacional, así como el Cuerpo de Bomberos de Quito y otros servicios de emergencias. “Es la capacidad de comunicación interoperable entre los distintos sistemas que hay en la ciudad”, dijo Raúl Talavera, director técnico del Metro.

Según las autoridades, la adquisición cumple con todos los requisitos técnicos del contrato y representó un ahorro para la capital. La seguridad es una prioridad en el Metro, tomando en cuenta que el plan es que llegue a transportar alrededor de 400 mil pasajeros por día.

