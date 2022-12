Metro aún no tendría sistema de comunicación bajo tierra

Cuando faltan 19 días para que el Metro de Quito entre en funcionamiento, aún habrían problemas que no han sido solucionados. Así lo alertó el secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Guido Núñez, al alcalde Santiago Guarderas a través de un oficio remitido el 29 de noviembre.

En el documento indica que no existe un sistema de comunicación que funcione bajo tierra que pueda alertar cualquier emergencia. “Esto quiere decir que si ocurre algún problema estaríamos imposibilitados de que esa alarma no se reporte ”, manifestó la concejala Mónica Sandoval. Esto implica, además, que la obra más grande en la historia de la capital no cuenta con un protocolo de emergencia ante eventualidades.

Pero el reporte va más allá. Indica que no se cuenta con parámetros específicos para atender casos de emergencia y no se establecen tiempos de repuesta.

Para los ediles consultados por el noticiero de la Comunidad de Televistazo, poner en operaciones el Metro de Quito es dar una carta en blanco a los quiteños. "Es un riesgo para la ciudadanía y lo he alertado varias veces en el Concejo y que ahora me congratulo que el secretario de Seguridad tenga las agallas de advertirle al alcalde”, manifestó Ana María Ledesma.

Flanklin Chimarro, exgerente de equipos técnicos del Metro de Quito, asegura que este problema fue alertado desde el pasado mes de febrero y se necesita de una red troncalizada de comunicacion. “Se generó un convenio con el ECU 911 para implementar una infraestrucura que soporte esa red, lastimosamente este fue dado de baja en una de las administraciones. De tal manera, el tema de las comunicaciones se quedó sin piso, de ahí en adelante no se ha hecho nada”.

Además, dijo que desconoce la falta de determinancion de las responsabilidades del Metro y de su operador en casos de emergencia. “Si ocurre algo dentro de las paradas o los vagones ¿a quién echamos la culpa? ¿al operador? Este finalmente va a decir no sé solo manejo los trenes”, dijo Sandoval.

Como lo anunció el alcalde Guarderas, el Metro entrará en funcionamiento el próximo 21 de diciembre y cada unidad transportará a mas de 1 000 personas.

