Metro de Quito: protocolos de seguridad estarían listos hasta el 16 de diciembre

Añadió que se están coordinando acciones con los organismos del Estado para que se cumplan estándares internacionales. "Hemos trabajado en otros metros, como el de Santo Domingo, que es una réplica de este Metro (de Quito) . No empezamos de cero, lo hacemos con responsabilidad y dando la cara a la ciudadanía".

Sistemas de seguridad y comunicación

A inicios de diciembre se conoció que aún habrían problemas que no han sido solucionados del Metro de Quito. Lo alertó el secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Guido Núñez, al alcalde Santiago Guarderas a través de un oficio remitido el 29 de noviembre.

En el documento, el funcionario indicó que no existe un sistema de comunicación que opere bajo tierra que pueda alertar cualquier emergencia. “Esto quiere decir que si ocurre algún problema estaríamos imposibilitados de que esa alarma no se reporte ”, manifestó la concejala Mónica Sandoval. Esto implica, además, que la obra más grande en la historia de la capital no cuenta con un protocolo de emergencia ante posibles eventualidades.

Pero el reporte fue más allá. Indicó que no se cuenta con parámetros específicos para atender casos de emergencia y no se establecen tiempos de repuesta.

Por eso, para las autoridades municipales, es prioritario tener protocolos. "Son los que estamos trabajando hoy con todas las entidades, estamos haciendo reuniones. Ya todos esos procedimientos están, estamos adecuándolos a la normativa ecuatoriana. Para el viernes en la tarde ya tendremos los procedimientos de los 17 casos que se presentan con mayor frecuencia en un tren, plenamente acordados con todos los organismos del Estado ecuatoriano”, manifestó Bedoya.