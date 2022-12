¿El Metro de Quito cuenta con todas las seguridades para iniciar las operaciones?

Las autoridades municipales informaron que todas las instituciones trabajan de manera articulada y coordinada para garantizar la seguridad integral en el Metro de Quito, el cual comenzará sus operaciones el 21 de diciembre del 2022.

Se trata del Cuerpo de Bomberos y el COE Metropolitano, a través de la Empresa Pública Emseguridad y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, bajo la coordinación de la Secretaría General de Seguridad del Municipio. También las del Sistema Integrado de Seguridad del Gobierno Central que "intensificaron sus actividades para implementar todos los procesos relacionados con este tema".

La empresa operadora Eommt S.A.S y Metro de Quito trabajan en la complementación de los protocolos que se requieren, previo a la inauguración prevista en los próximos días.

Como ha reiterado el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, la seguridad de los ciudadanos y la respectiva capacitación para el uso del Metro son los temas que forman parte de la primera fase del proceso de apertura.

Este anuncio se hizo horas después de que, a través de un comunicado, el secretario de Seguridad de la Alcaldía, Guido Núñez, alertara de que aún habrían problemas que no han sido solucionados en la obra más importante en la historia de la capital.

En el documento se indica que no existe un sistema de comunicación que funcione bajo tierra que pueda alertar cualquier emergencia. “Esto quiere decir que si ocurre algún problema estaríamos imposibilitados de que esa alarma no se reporte ”, manifestó la concejala Mónica Sandoval al noticiero de la Comunidad de Televistazo. Esto implica, además, que no cuenta con un protocolo de emergencia ante eventualidades.

Pero el reporte va más allá. Indica que no hay parámetros específicos para atender casos de emergencia y no se establecen tiempos de repuesta.

