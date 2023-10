Elecciones Ecuador 2023: ¿Quién es Verónica Abad, nueva vicepresidenta electa de Ecuador?

La empresaria cuencana de 46 años de edad, Verónica Abad, pasó de buscar la Alcaldía de Cuenca a alcanzar la Vicepresidencia de la República en menos de seis meses.

Junto a Daniel Noboa, con el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), fueron los ganadores de la segunda vuelta electoral celebrada este domingo 15 de octubre en el marco de las elecciones anticipadas, tras el decreto de muerte cruzada de parte de Guillermo Lasso, actual Primer Mandatario.

Abad incursionó en la política en las recientes elecciones seccionales de febrero 2023. Lo hizo por el movimiento AMIGO, una organización que nació junto con Pedro Freile, excandidato a la Alcaldía de Quito y a la Presidencia de la República. Ella buscaba ser la primera autoridad de su cantón, pero quedó en séptimo lugar de nueve contendores.

En política, se conoce que también militó en las filas de CREO, el movimiento de Lasso. Sin embargo, la mayor parte de su vida la ha dedicado a la actividad privada, pero también social.

La virtual vicepresidenta se ha mostrado de ideología conservadora sin tapujos. Es abiertamente provida y cree que el Estado debe involucrarse lo menos posible en la actividad pública.

Varias de sus entrevistas han generado reacciones desde todos los sectores, principalmente desde organizaciones feministas, pues, ha negado que exista la violencia de género y los feminicidios, a pesar de que las cifras de agresiones a mujeres son alarmantes.

También dijo que las mujeres que son madres deben ganar menos porque, al asumir su "rol de mamá", trabajarán menos horas. "¿Cómo puedo pretender ganar más que un hombre?", dijo Abad.

En redes sociales circulan videos en los que se refiere a la educación pública. Dice que el Gobierno no debería dar la "educación gratis" porque los estudiantes o los padres pueden trabajar para gozar de ese derecho.

Incluso dijo que a las personas no les debería avergonzar decir que no pagan impuestos porque esos recursos no se utilizan adecuadamente.

De hecho, algunas declaraciones de Verónica Abad Rojas, pudieron ocasionar incomodidad para Noboa, debido a que muchas de sus opiniones fueron hechas antes de ingresar a la campaña electoral.

Académicamente, estas son algunos de los datos más relevantes de los ganadores de esta segunda vuelta: