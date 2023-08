Noboa (hijo) nació el 30 de noviembre de 1987 en la ciudad de Guayaquil, y tiene una larga lista de títulos profesionales alcanzados. Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business) y además, obtuvo el título de Administración Pública en Harvard Kennedy School también realizó una maestría de Gobernanza y Comunicación Política, en la Universidad George Washington.

"Allí, Noboa Azin ganó experiencia para unos años más tarde trabajar en Corporación Noboa, llegando a ocupar el puesto de director Naviero más joven de la historia de la compañía", continúa la descripción de su vida laboral, hecha en la empresa de su multimillonario padre.

Su recorrido político, por el contrario, no es tan extenso. Participó en las elecciones para asambleísta y ganó una curul por Santa Elena. En la Asamblea disuelta por el Primer Mandatario, se desempeñó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

Además, no solo su padre participó en política. Su madre, Anabella Azin, también fue dos veces candidata a la vicepresidencia, diputada y asambleísta constituyente.

El aspirante a la Presidencia de la República más joven entre los candidatos no ha estado libre de acusaciones en su contra, en específico, por abuso psicológico.

"Me da terror perder a Luisa (...) Me han llenado de denuncias y procesos penales", fueron las palabras de Gabriela Goldbaum, expareja del candidato, en 2020. A través de un video, la mujer lo acusó de maltrato, tras solicitar a un juez la coordinación de visitas con su hija que, entonces, tenía siete meses, "necesitaba que la ley velará por los derechos de mi hija. No estaba bien que Daniel tratara a su hija como un objeto, sin respetar sus horarios, ni su bienestar".

Noboa ahora está casado con la nutricionista e influencer, Lavinia Valbonesi, con quien tiene un hijo llamado Álvaro, como el abuelo.