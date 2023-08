Elecciones Ecuador 2023: ¿Quién fue el candidato ganador del debate presidencial?

Destacó que Daniel Noboa Azín se mostró sólido en sus intervenciones. Lo mismo Yaku Pérez Guartambel en el tema ambiental.

Solines dijo que el formato del debate no permitió que los aspirantes a la Presidencia puedan explicar sus propuestas de forma adecuada. Además, "los periodistas que moderaban les pidieron que no caigan en el terreno del ataque y la difamación (...) No hubo claridad en las propuestas".

Considera que los moderadores, por momentos, no les dejaron desarrollar las ideas. Por ejemplo, eso pasó cuando se abordó el tema de la Refinería del Pacífico. "Respecto a lo de Villavicencio que alteró el proceso electoral, no se pudo analizarlo por las reglas del debate. Pero, sí se pudo toparlo en el marco de política criminal". "Hubo vacíos que se debían corregir".

“Parecería que los consultores políticos piensan en cómo posicionar a título personal a sus candidatos y no en contestar cómo desarrollarían sus propuestas”.

Arroyo opinó que el esquema del debate no fue el mejor, porque dio espacio a los ataques y hubo pocas propuestas. Ante eso, los televidentes fueron los perjudicados a una semana de los comicios. Dijo que González solo se concentró en lo realizado por el correísmo en 10 años, hubo el monotema de Topic con la seguridad. Destacó la autenticidad de Pérez y la relativa solidez de Hervas en las áreas que domina. Lo mismo pasó con Otto Sonnenholzner.

“El tema Armijos me parece que él y su equipo debe hacer una autocrítica”, acotó la periodista. "Noboa tenía mucha autoconfianza".

Le preocupa que nadie analizó el tema relacionado a los fondos ilícitos del narcotráfico. "Son agendas que debieron toparse, no solo por la situación crítica que vivimos, es una situación de fondo".

Dijo que ya se conoció las propuestas de los candidatos presidenciales, pero hay un vacío relacionado con los que buscan llegar a la Asamblea. “Actualmente no sabemos qué está pasando con los cientos de candidatos a la Legislatura, a una semana de las Elecciones 2023. Por lo menos, actualmente los presidenciales se expusieron”.

