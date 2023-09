Falta poco más de un mes para que Luisa González y Daniel Noboa se midan en las urnas, en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador 2023 y, en la carrera por conseguir la banda presidencial, influyen sus estrategias de campaña, sus declaraciones, el debate, etc. Pero también es importante la figura de los vicepresidenciables.

Las críticas no se hicieron esperar y González tuvo que explicar lo que quiso decir su compañero, asegurando que tienen una estrategia para combatir la delincuencia.

La primera vuelta quedó primero con casi 14 puntos de diferencia, respecto a Guillermo Lasso . Pero en el balotaje final, Arauz no terminó de convencer al electorado y el banquero terminó de Presidente.

Andrés Arauz no era un nombre muy conocido para los ecuatorianos hasta 2021, cuando saltó a la cancha electoral como candidato a la Presidencia de la Revolución Ciudadana .

La analista Vélez también ve que la candidata a la Presidencia hace campaña por su parte y Arauz ya no aparece tan a menudo en sus publicaciones.

Como candidata a la Vicepresidencia, Abad ha mostrado su ideología conservadora sin tapujos. Es abiertamente provida y cree que el Estado debe involucrarse lo menos posible en la actividad pública.

Al igual que con Arauz, sus entrevistas generan reacciones desde todos los sectores, principalmente desde organizaciones feministas, pues, ha negado que exista la violencia de género y los feminicidios, a pesar de que las cifras de agresiones a mujeres son alarmantes.

También dijo que las mujeres que son madres deben ganar menos porque, al sumir su "rol de mamá" trabajarán menos horas. "¿Cómo puedo pretender ganar más que un hombre?", dijo la candidata.

En redes sociales circulan videos en los que se refiere a la educación pública. Dice que el Gobierno no debería dar la "educación gratis" porque los estudiantes o los padres pueden trabajar para gozar de ese derecho.

Incluso dijo que a las personas no les debería avergonzar decir que no pagan impuestos porque esos recursos no se utilizan adecuadamente.

Las especialistas Vélez y Molina no encuentran una explicación en las declaraciones de Abad. Les sorprende la poca capacidad de control de esas crisis del equipo de Noboa.

Puede ser de su interés: Los escándalos de los presidenciables en Ecuador: glosas e impuestos

Vélez dice que aunque el mismo presidenciable emite declaraciones equívocas, quien genera la conversación digital es Abad, por ello debería tener más cuidado con sus declaraciones.

Además, la experta plantea que gran parte del electorado de Noboa son mujeres jóvenes, por lo que podrían verse afectados los votos que ya había conseguido.

Por otro lado, están los rumores de un posible distanciamiento entre candidatos, algo que es visible en la campaña porque el empresario aparece solo junto a su esposa o su madre.

Lea: ¿Cuándo se realizaría la segunda vuelta?