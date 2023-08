Asimismo, Noboa plantea una reforma al Código Orgánico Integral Penal con el objetivo de mejorar la situación de los procesados sin sentencia y los delincuentes no violentos.

Además, la implementación y ampliación de servicios de salud móviles en áreas rurales remotas. Asimismo, el candidato presidencial habla de la inversión en tecnología médica, aunque no detalla cifras.

En su plan electoral también centra su prioridad también es recuperar la seguridad ciudadana. la acciones que tomaría en eje de seguridad. Noboa propone una reforma del sistema judicial y policial, aunque no específica de qué.

Sobre las cárceles plantea una inversión en la infraestructura penitenciaria, pero otra vez, no detalla de cuánto. Por otro lado, propone regular la prisión preventiva en Ecuador y fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos. No detalla más acciones en este eje.

"Seguridad en las fronteras, militarizar los puertos, segmentación de puertos, tener cárceles barcaza que se lleven a 80 millas fuera de la Costa a los criminales más peligrosos",

una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar mayor riesgo