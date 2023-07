Hervas dice que su objetivo principal será fortalecer a las instituciones dotándolas de recursos "adecuados", incluyendo equipamiento moderno, tecnología y capacitación especializada. Aunque no detalla la cantidad de recursos económicos que destinará para ello.

En cuanto a las cárceles, el candidato habla de "una colaboración con el sector privado que permita la implementación de las mejores prácticas", pero no concreta exactamente el rol que tendría este sector. También señala inversiones por parte del Estado para readecuar la infraestructura, pero no dice cuánto.

En el segundo eje, Sonnenholzner al igual que Hervas plantea formar y especializar a los miembros de las instituciones de seguridad, pero agrega que el fortalecimiento se enfocará en eliminar funciones duplicadas y plantea involucrar a personal civil en funciones que no requieran especialización de tipo militar/policial.

En el primer eje dice que se debe promover reformas que "adecuen nuestras leyes para combatir de manera más efectiva al crimen dotando a nuestras fuerzas del orden mayor capacidad" . Pero, no explica exactamente a qué Ley. También plantea, de forma general, otra reforma a la justicia con el fin de "reducir la corrupción e impunidad, y fortalecer la rendición de cuentas de los miembros del cuerpo judicial".

En otras partes de las cinco páginas propone retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación, aunque, no específica cómo lo harían. "Prevenir el crimen con políticas y programas de prevención", tampoco desglosa cuáles, ni cómo serían desarrolladas.

Promete triplicar los miembros de Unidades Especiales, y quintuplicar el número de agentes "en capacidad de infiltrarse en organizaciones criminales". También planea hacer algunas compras, entre esas, equipamiento de escucha de conversaciones, equipamiento de aniquilación de drones, helicópteros, drones de vigilancia para UPC y una cárcel de máxima seguridad en Palmira (el desierto) o en una zona de montaña de "difícil acceso". Aunque no dice de dónde sacará los recursos o cuánto dinero destinará.

También plantea la dotación de equipamiento para policías, militares y la fuerza pública. No expresa cuánto dinero sería destinado.

Para el aspirante a la Presidencia, Daniel Noboa, su prioridad también es recuperar la seguridad ciudadana. Su plan de gobierno consta de 18 diapositivas y en la primera destaca la acciones que tomaría en eje de seguridad.

Noboa propone una reforma del sistema judicial y policial, aunque no específica de qué.

LEA: ¿Quién es Daniel Noboa, candidato a la Presidencia?

Sobre las cárceles plantea una inversión en la infraestructura penitenciaria, pero otra vez, no detalla de cuánto. Por otro lado, propone regular la prisión preventiva en Ecuador y fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos. No detalla más acciones en este eje.