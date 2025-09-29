Política
29 sep 2025 , 06:21

Paro Nacional Ecuador | enfrentamientos se reportaron en el sector de El Cajas

Los incidentes ocurrieron anoche, cuando un convoy de militares avanzaba hacia Imbabura para reforzar la seguridad en esa provincia. También se envió ayuda humanitaria con alimentos, medicinas y combustible para las personas afectadas.

   
El Gobierno Nacional refuerza la presencia de la fuerza pública en Imbabura tras los hechos violentos en esa provincia en medio de las manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

Otro convoy militar partió anoche, domingo 28 de septiembre de 2025, desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en la parroquia de Tababela, hasta Ibarra. Vehículos blindados, transporte militar, buses, camionetas, motocicletas y servidores policiales se desplegaron con la comitiva pasadas las 19:00.

También se envió ayuda humanitaria con alimentos, medicinas y combustible para las personas afectadas. Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, y John Reimberg, ministro del Interior, mantuvieron reuniones con los altos mandos antes del desplazamiento al norte del país. Ambos encabezaron el despliegue de la fuerza pública.

Incidentes en el límite provincial

Durante el trayecto, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los militares en el sector del Cajas, en el límite entre Pichincha e Imbabura.

Las protestas también se reportaron en el sector de Tabacundo, otro de los puntos conflictivos de la protesta. Este lunes 29 de septiembre de 2025, el paro nacional cumple su octavo día con protestas y bloqueos en las vías del Ecuador.

