28 sep 2025 , 08:55

Estos son los cierres viales y las novedades del séptimo día de paro nacional, este domingo 28 de septiembre

Ecuador llega a su séptimo día de paro nacional, con Imbabura como epicentro de las manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

   
  Estos son los cierres viales y las novedades del séptimo día de paro nacional, este domingo 28 de septiembre
    Imagen de una protesta pacífica en Otavalo para pedir la liberación de los 12 detenidos en las protestas del 22 de septiembre.( Conaie )
Este domingo 27 de septiembre se cumplen siete días desde que la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie) lidera un paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

La Conaie ha ratificado que el paro, convocado con carácter nacional, continúa y reiteró su exigencia de que el presidente Daniel Noboa derogue el decreto 126, a través del cual eliminó el subsidio al diésel, pero el jefe de Estado se mantiene firme en su decisión, manifestando que, de dialogar con los participantes de la protesta, estaría atentando contra la democracia.

El Gobierno insiste en que no permitirá el corte de vías, por lo que mantiene a las fuerzas del orden desplegadas en distintas zonas para habilitar sectores en caso de que los manifestantes bloqueen las vías.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha pedido la liberación de los detenidos durante las protestas, que el Gobierno cifra en alrededor de cien.

La Conaie denunció el viernes lo que considera una criminalización hacia sus dirigentes con la apertura en Fiscalía de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los dirigentes incluidos en la investigación del Ministerio Público está Vargas, así como presidentes de las filiales regionales indígenas, equipos técnicos y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.

El hecho más violento hasta el momento ocurrió el pasado lunes cuando en el cantón Otavalo de Imbabura, donde manifestantes atacaron un cuartel policial, dañaron su infraestructura y quemaron diez vehículos policiales y particulares.

Las protestas en Imbabura han provocado el reclamo de los comerciantes de zonas como Antonio Ante y Atuntaqui, que han protagonizado cruces de palabras con los manifestantes, mientras que en Ibarra, capital de la provincia, hubo una marcha de ciudadanos en demanda de tranquilidad para trabajar.

14:30 | Fuerzas Armadas y Fiscalía se pronuncian sobre Cotacachi

Las Fuerzas Armadas señalan que 12 militares quedaron heridos y otros 17 fueron retenidos, después del enfrentamiento ocurrido este domingo 28 de septiembre en Cotacachi.

Indican que sus uniformados custodiaban un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas más necesitadas de la Sierra norte.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado indicó que abrirá una investigación de oficio por la muerte de Fuerez.

La diligencia la conducirá su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con el fin de garantizar la objetividad del proceso.

10:30 | Manifestante muerto y militares retenidos en Imbabura

Medios locales reportaron la muerte de Efraín Fuerez, un indígena kichwa de 46 años, tras un enfrentamiento de militares y manifestantes al ingreso de Cotacachi, la madrugada de este domingo 28 de septiembre.

Según testimonios, el hombre recibió un disparo cuando los uniformados dispersaron a los participantes que bloqueaban la vía para ingresar con un convoy de víveres y productos de abastecimiento al cantón.

Producto de ese fallecimiento, comuneros retuvieron a uniformados.

09:30 | Ocho vías cerradas este domingo 28 de septiembre

Ocho vías de Imbabura, Pichincha y Zamora Chinchipe se encuentran cerradas o parcialmente habilitadas ante las manifestaciones en la mañana de este domingo 28 de septiembre, indica el ECU 911 en su portal web:

  • Eje vial rural Otavalo Quiroga
  • Ibarra -Zuleta- Cayambe
  • Otavalo - Cotacachi
  • Otavalo - Cajas​
  • ​​​​Antonio Ante - Otavalo
  • Panamericana Norte
  • Quito - Cayambe
  • El Pangui - Tundayme (parcialmente habilitada)

    • Pero en redes sociales, el ECU 911 detalló especificamente qué sectores están cerrados:

    Antonio Ante: Panamericana-Rocafuerte (San Roque); Natabuela; Sector El Arco / Panamericana E35 y Germán Martínez (Parcialmente habilitada); Panamericana y entrada a Caballo Blanco
    Cotacachi: Salinas - 9 de Octubre (Parcialmente habilitada)
    Ibarra: Rumipamba La Esperanza Otavalo: Puente del Río Blanco (vía rural a Quiroga)

    Otavalo: Panamericana Norte - calle D (Peguche); Partidero a Cotacachi; Panamericana - Sendero 5 (La Magdalena); Caluqui; Eugenio Espejo; San Rafael; Iluman; Sector Pinsaqui / Panamericana E35 y Pedro Freile; Panamericana y entrada a Carabuela; Panamericana E35 - Redondel de González Suárez

    Cayambe: E35 - Puente del río San José
    El Pangui: Tundayme (Parcialmente habilitada)

