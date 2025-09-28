Estos son los cierres viales y las novedades del séptimo día de paro nacional, este domingo 28 de septiembre

Este domingo 27 de septiembre se cumplen siete días desde que la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie) lidera un paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

La Conaie ha ratificado que el paro, convocado con carácter nacional, continúa y reiteró su exigencia de que el presidente Daniel Noboa derogue el decreto 126, a través del cual eliminó el subsidio al diésel, pero el jefe de Estado se mantiene firme en su decisión, manifestando que, de dialogar con los participantes de la protesta, estaría atentando contra la democracia.

El Gobierno insiste en que no permitirá el corte de vías, por lo que mantiene a las fuerzas del orden desplegadas en distintas zonas para habilitar sectores en caso de que los manifestantes bloqueen las vías.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ha pedido la liberación de los detenidos durante las protestas, que el Gobierno cifra en alrededor de cien.

La Conaie denunció el viernes lo que considera una criminalización hacia sus dirigentes con la apertura en Fiscalía de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los dirigentes incluidos en la investigación del Ministerio Público está Vargas, así como presidentes de las filiales regionales indígenas, equipos técnicos y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.

El hecho más violento hasta el momento ocurrió el pasado lunes cuando en el cantón Otavalo de Imbabura, donde manifestantes atacaron un cuartel policial, dañaron su infraestructura y quemaron diez vehículos policiales y particulares.

Las protestas en Imbabura han provocado el reclamo de los comerciantes de zonas como Antonio Ante y Atuntaqui, que han protagonizado cruces de palabras con los manifestantes, mientras que en Ibarra, capital de la provincia, hubo una marcha de ciudadanos en demanda de tranquilidad para trabajar.