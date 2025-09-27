Ecuador
27 sep 2025 , 08:14

Paro Nacional Ecuador | Estos son los cierres viales por el sexto día de manifestaciones, este sábado 27 de septiembre

La Conaie desmintió que hayan finalizado las paralizaciones en Imbabura. El ECU 911 reporta al menos seis vías cerradas por manifestantes este sábado.

   
  • Paro Nacional Ecuador | Estos son los cierres viales por el sexto día de manifestaciones, este sábado 27 de septiembre
    Imagen de manifestantes en Saraguro, Loja, la noche del viernes 26 de septiembre.( CONAIE )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Seis vías de Imbabura y Zamora Chinchipe se encuentran cerradas o parcialmente habilitadas ante las manifestaciones del sexto día de paro nacional este sábado 27 de septiembre, indica el ECU 911 en su portal web:

  • Eje vial rural Otavalo Quiroga
  • Ibarra -Zuleta- Cayambe
  • Otavalo - Cotacachi
  • Otavalo - Cajas
  • ​​​​​Antonio Ante - Otavalo
  • El Pangui - Tundayme (parcialmente habilitada)

    • Aunque en medios locales de la Sierra Norte se había hablado de una suspensión de paralizaciones, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), desmintió que eso iba a ocurrir este sábado.

    Le puede interesar: La Conaie reafirma que el paro nacional continúa; Marlon Vargas desmintió retención en Otavalo

    "Los pueblos y nacionalidades del Ecuador nos hemos levantado a exigir nuestros derechos, apegado en la Constitución del Ecuador y los tratados internacionales. El pueblo se mantiene firme aquí en la provincia de Imbabura.", expresó.

    El presidente Daniel Noboa, en una entrevista exclusiva con Ecuavisa, manifestó que no dialogará con los manifestantes, pues de hacerlo, atentaría contra la democracia.

    "Nosotros resistiremos también. De la misma forma que ellos resisten, pero nosotros apegados a la ley y también, pues la Policía, las Fuerzas Armadas van a tener que hacer su trabajo", comentó.

    Lea también: Daniel Noboa descarta por ahora un diálogo con la Conaie para terminar con el paro nacional

    Expresó su solidaridad con el sector productivo de Imbabura que quiere trabajar, y que por eso están activamente desbloqueando las vías de esa provincia.

    Temas
    protestas
    paro nacional
    Manifestaciones
    paro nacional Ecuador
    cierres viales
    eliminación del subsidio al diésel
    alza del diésel
    Conaie
    Noticias
    Recomendadas