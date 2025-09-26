Daniel Noboa descarta por ahora un diálogo con la Conaie para terminar con el paro nacional

¿Por qué no habrá este diálogo? Porque "en ese momento nosotros estamos atentando contra la democracia" , dijo Noboa en una entrevista con ECUAVISA desarrollada desde la Gobernación de Cotopaxi.

El presidente Daniel Noboa no tiene por ahora en su radar mantener un diálogo o negociación con el movimiento indígena para terminar el paro nacional , que este viernes 26 de septiembre cumple su quinto día, convocado como protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

Para el Primer Mandatario, solo una pequeña parte de la población ha plegado a las protestas y movilizaciones. Mientras que la gran mayoría lo rechaza y quiere salir a trabajar.

"Olvidarse del otro 98 % de la población nacional sí es atentar contra la democracia. Ellos no quieren el paro, vías bloqueadas. Quieren trabajar, salir adelante", dijo.

Al ser consultado sobre la duración del paro nacional y los estragos que causa, Noboa dijo que también "resistirá", así "como lo hacen ellos (en referencia al sector indígena), pero "apegados a la ley, la Policía y las Fuerzas Armadas harán su trabajo..."

Por ejemplo, en el caso de Imbabura, señaló que la fuerza pública seguirá despejando las vías y actuarán como lo han venido haciendo.

Además, dijo que en esa provincia hay información de que parte de los manifestantes estarían vinculados a la minería ilegal e incluso la organización criminal trasnacional Tren de Aragua.

Por último, el Presidente fue consultado sobre el voto que dio cuando era asambleísta para la amnistía de quienes fueron detenidos en el contexto del paro nacional. "Creo que en ese momento fue la decisión correcta. Necesitábamos todas las corrientes políticas sacar adelante al país (...) Si tenías un 70 % que merecían esa amnistía y un 30 % no... Fue una decisión difícil de tomar, que hasta el día de hoy la sigo repensando", concluyó.