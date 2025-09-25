Paro Nacional Ecuador | Policías dispersan a estudiantes que protestaban en exteriores de la Gobernación de Azuay

Policías <b>desalojaron con el uso de la fuerza a ciudadanos que protestaban</b> en el contexto del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/vias-cerradas-habilitadas-cuarto-dia-paro-nacional-FH10175891 target=_blank>paro nacional</a></b> en los exteriores de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, la noche de este jueves 25 de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-ecuador-movimientos-dialogan-posturas-JI10182092 target=_blank></a></b> <b></b>