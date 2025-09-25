Paro Nacional Ecuador | Policías dispersan a estudiantes que protestaban en exteriores de la Gobernación de Azuay

Policías desalojaron con el uso de la fuerza a ciudadanos que protestaban en el contexto del paro nacional en los exteriores de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, la noche de este jueves 25 de septiembre.

Decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes universitarios, estaban sentados en la calle, expresándose en contra de las medidas económicas tomadas por el Gobierno, cuando los agentes avanzaron en grupo hacia los jóvenes para dispersarlos.

Le puede interesar: Paro Nacional Ecuador | Movimientos intentan unificar posturas para las manifestaciones

Videos publicados en redes sociales muestran que los agentes los alzan, los empujan y los golpean para que salgan del sitio, pero también que algunos quedan en detención.