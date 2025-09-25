Ecuador
25 sep 2025 , 21:47

Paro Nacional Ecuador | Policías dispersan a estudiantes que protestaban en exteriores de la Gobernación de Azuay

Decenas de estudiantes estaban sentados frente a los exteriores de la Gobernación de Azuay a manera de protesta por el paro nacional, pero policías los desalojaron con el uso de la fuerza.

   
    Capturas de video de manifestantes siendo dispersados por la Policía Nacional.( Redes sociales )
Policías desalojaron con el uso de la fuerza a ciudadanos que protestaban en el contexto del paro nacional en los exteriores de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, la noche de este jueves 25 de septiembre.

Decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes universitarios, estaban sentados en la calle, expresándose en contra de las medidas económicas tomadas por el Gobierno, cuando los agentes avanzaron en grupo hacia los jóvenes para dispersarlos.

Le puede interesar: Paro Nacional Ecuador | Movimientos intentan unificar posturas para las manifestaciones

Videos publicados en redes sociales muestran que los agentes los alzan, los empujan y los golpean para que salgan del sitio, pero también que algunos quedan en detención.

Asimismo, uniformados en moto pasan muy de cerca de quienes estaban en el piso.

Lea también: Las marchas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, movilizaron al gobierno a las provincias en conflicto

En redes sociales, organizaciones sociales como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos denunciaron que hubo uso excesivo de la fuerza y exigió que los detenidos sean puestos inmediatamente a órdenes de jueces y que sus familiares conozcan sus paraderos.

Noticias
