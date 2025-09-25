Política
25 sep 2025 , 19:57

Paro Nacional Ecuador | Movimientos intentan unificar posturas para las manifestaciones

No existe fecha definida para una asamblea de los movimientos indígenas, pero varios dirigentes confirmaron a Televistazo que se planifica un encuentro en las próximas semanas.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Karla Delgado
Canal WhatsApp
Newsletter

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin) atraviesa una crisis de liderazgo desde julio cuando quedó sin dirigencia y aún no logra consensuar una posición frente a las movilizaciones.

La semana pasada, su expresidente Gary Espinoza anunció que se declaraba en movilización pero no todos dentro de la organización comparten esa postura.

Franklin Columba, uno de los dirigentes de Pichincha, considera prioritario abrir espacios de diálogo y resolver primero las fricciones internas.

Le puede interesar: María José Pinto lideró reuniones en Ibarra y Quito en el contexto del paro nacional

"La participación ciudadana está siendo vulnerada porque el presidente de la República, que hasta el momento no hemos visto en ningún lado, reunirse con las organizaciones a debatir de manera pública, de manera consensuada", comentó.

En esta misma línea Eustaquio Tuala, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) coincide en que el diálogo es, por ahora, la única salida antes de que la presión en las calles intensifique.

La Feine se mantiene en conversaciones constantes, aunque por el momento ha optado por no confrontar directamente al Gobierno.

"Llamamos al Gobierno Nacional, abra ese puente de diálogo porque todo el pueblo indígena, grupos sociales, todos somos ecuatorianos. Aquí no estamos provocando, porque el sector indígena no empezó provocando", exclamó.

Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ratificó que continuará con las movilizaciones indefinidas y progresivas desde este miércoles.

Al organismo se sumaron organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y el Frente Popular.

Lea también: Las marchas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, movilizaron al gobierno a las provincias en conflicto

"Que nos quieren minimizar, como siempre, los gobiernos de turno. Aquí no somos ni 50 ni 60 ni 80. Estamos cientos de comunidades que han venido con una decisión colectiva que se tomó el 18 de septiembre", expresó Alberto Anaiguano, presidente de la Ecuarunari.

No pasa desapercibida la presencia de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, quien sólo ha aparecido en vídeos grabados en la Amazonía y transmitidos en redes sociales.

No existe fecha definida para una asamblea de los movimientos indígenas, pero varios dirigentes confirmaron a Televistazo que se planifica un encuentro en las próximas semanas para definir una postura más clara y unificada frente al paro nacional.

Temas
diesel
paro nacional
paro nacional Ecuador
alza del diésel
Ecuador
Noticias
Recomendadas