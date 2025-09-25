Política
25 sep 2025 , 20:22

María José Pinto lideró reuniones en Ibarra y Quito en el contexto del paro nacional

Pinto coordinó con autoridades la atención de seguridad en Imbabura y revisó el estado de las vías en el país.

   
  • María José Pinto lideró reuniones en Ibarra y Quito en el contexto del paro nacional
    María José Pinto durante una reunión en Ibarra.( Cortesía )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La vicepresidenta María José Pinto encabezó reuniones en Ibarra y Quito este jueves 25 de septiembre en el contexto del paro nacional.

En Ibarra, la autoridad mantuvo una "reunión de monitoreo y coordinación con equipos técnicos y autoridades locales para fortalecer la atención, la seguridad y la respuesta en Imbabura", indicó la Vicepresidencia.

LEA: La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de siete preguntas enviado por Daniel Noboa

En esa ciudad también cumplió agenda en territorio. Visitó la fundación Cristo de la Calle y el Centro de Desarrollo Infantil Azaya.

A las 17:00 tenía prevista una rueda de prensa, pero viajó al ECU 911 de Quito para otra reunión en la que estuvieron representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, entre otras entidades, para revisar la situación vial a escala nacional.

Luego de esto, viajó de nuevo a Imbabura, una de las provincias que registra las mayores protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

LEA: En menos de dos años, Ecuador irá cuatro veces a las urnas

Temas
paro nacional
reuniones
María José Pinto
Quito
Ibarra
Noticias
Recomendadas