La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de siete preguntas enviado por Daniel Noboa

La consulta popular del próximo 16 de noviembre, podría incluir más preguntas. La Corte Constitucional sigue tramitando el último paquete enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de septiembre.

Este miércoles, el Primer Mandatario pidió cambios en la interrogante sobre la prohibición de uso de la imagen de personas con sentencia ejecutoriada, que afectaría a la Revolución Ciudadana, movimiento que acostumbra usar en sus campañas electorales la figura del expresidente Rafael Correa, condenado en el caso Sobornos.

Noboa solicitó que se incluya la palabra “condenatoria”, a continuación de la frase “sentencia ejecutoriada”.

Luego de esta petición, que da cuenta del interés del presidente en seguir con el trámite, la tarde de este jueves la jueza Claudia Salgado, notificó a las partes con su decisión de: