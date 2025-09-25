Política
25 sep 2025 , 18:50

La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de siete preguntas enviado por Daniel Noboa

Tres de ellas ya están para emisión del dictamen, y si se resuelven enseguida, podrían incluirse en la consulta popular del 16 de noviembre.

   
Registro
Jacqueline Rodas
La consulta popular del próximo 16 de noviembre, podría incluir más preguntas. La Corte Constitucional sigue tramitando el último paquete enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de septiembre.

Este miércoles, el Primer Mandatario pidió cambios en la interrogante sobre la prohibición de uso de la imagen de personas con sentencia ejecutoriada, que afectaría a la Revolución Ciudadana, movimiento que acostumbra usar en sus campañas electorales la figura del expresidente Rafael Correa, condenado en el caso Sobornos.

Noboa solicitó que se incluya la palabra “condenatoria”, a continuación de la frase “sentencia ejecutoriada”.

Luego de esta petición, que da cuenta del interés del presidente en seguir con el trámite, la tarde de este jueves la jueza Claudia Salgado, notificó a las partes con su decisión de:

“... dar inicio a la sustanciación del control previo de constitucionalidad correspondiente a la solicitud de consulta popular...”

Esto quiere decir, que desde este jueves 25 de septiembre, corren 20 días para que la Corte emita su dictamen. Es un paquete de tres preguntas que solo necesita un pronunciamiento previo porque no implica cambios a la constitución, las otras dos, son para permitir el retorno de casinos a hoteles 5 estrellas, y para emitir una nueva ley que regule a la Corte Constitucional.

Si la Corte resuelve enseguida y el Presidente emite el decreto, aún hay tiempo para incluirlas.

Otro paquete de 4 preguntas, sí implican reformas a la carta magna y requiere dos dictámenes. Esta causa demorará más, pero también está en trámite y la jueza Salgado está analizando si corresponde la vía de enmienda.

