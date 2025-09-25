La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de siete preguntas enviado por Daniel Noboa

Esto quiere decir, que desde este <b>jueves 25 de septiembre</b>, corren <b>20 días </b>para que la <b>Corte emita su dictamen</b>. Es un <b>paquete de tres</b> <b>preguntas</b> que solo necesita un pronunciamiento previo porque no<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-asamblea-constituyente-elecciones-ecuador-DH10171389 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>