Política
23 sep 2025 , 13:05

Se espera la decisión de la Corte Constitucional sobre la pregunta de consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente

El proyecto de segundo dictamen está listo para votación del pleno.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

Este lunes, a las 13h55, la Corte Constitucional notificó al presidente de la República, Daniel Noboa, y al Consejo Nacional Electoral, que está listo el dictamen de la jueza ponente, Alejandra Cárdenas, sobre la pregunta de consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.

El documento ya fue enviado a todos los jueces de la Corte para la sesión del pleno en la que el documento se someterá a votación.

Los magistrados pueden pedir ajustes antes de aprobar el dictamen, pero si este no obtiene al menos 5 votos, la causa pasará a otro juez sorteado entre los que votaron en contra.

El magistrado deberá redactar un nuevo dictamen para someterlo a votación.

Lea: Organizaciones internacionales sostienen que la Corte Constitucional enfrenta un clima de hostigamiento

Aunque se conoce que el interés de la Corte Constitucional es resolver lo más pronto posible, su fecha límite es el 20 de octubre, luego de ese día, si no hay dictamen, se asumirá que la propuesta del presidente ha sido aprobada y pasará al CNE tal como fue redactada por él.

Hasta el momento, el referéndum del próximo 16 de noviembre incluirá las preguntas sobre las bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Se sumaría la pregunta de la Asamblea Constituyente, siempre que la corte no emita un dictamen negativo.

Temas
Política
CNE
Corte Constitucional
consulta popular
asamblea constituyente
Alejandra Cárdenas
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas