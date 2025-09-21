El segundo decreto sobre la Asamblea Constituyente suma nueve demandas de inconstitucionalidad

El decreto 153 del presidente Daniel Noboa, sobre la Asamblea Constituyente, ya ha recibido nueve demandas en su contra. Hasta la Corte Constitucional llegaron escritos de docentes, abogados en libre ejercicio, colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos que piden que se declare su inconstitucionalidad.

Para los demandantes, el decreto que pretende preguntar en consulta popular si los votantes están de acuerdo con instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, tiene vicios de fondo y de forma.

Por ejemplo, señalan que el Primer Mandatario ignoró varios artículos que lo obligaban a enviar su propuesta a la Corte para que emita sus dos dictámenes previos.

Además, seis organizaciones sociales, alegan que el presidente no justifica la necesidad de su propuesta para solucionar problemas que podrían resolverse con políticas públicas y presupuesto, bajo la Constitución vigente. Las nueve demandas ya fueron sorteadas y están en los despachos de distintos magistrados.

