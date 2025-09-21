Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, fuertemente militarizada horas antes del paro nacional

A pocas horas de que las dirigencias indígenas y organizaciones sociales inicien el paro nacional convocado para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre, la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi, quedó bajo fuerte resguardo policial y militar. Tanquetas, vallas y personal de seguridad cercaron gran parte del centro de la ciudad, especialmente los alrededores de la Gobernación.

Hace una semana, el presidente Daniel Noboa dispuso, mediante decreto firmado el sábado 13 de septiembre, que la sede de la Presidencia se traslade temporalmente a Latacunga, mientras que la Vicepresidencia se moverá a Otavalo, en la provincia de Imbabura.

Según el Ejecutivo, esta decisión buscó “reflejar el compromiso de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía”.

Lee aquí: El anuncio de movilizaciones no modificará la modalidad de las clases; serán presenciales este 22 de septiembre

Sin embargo, surgieron dudas sobre si el mandatario estaba realmente en Cotopaxi, pues los decretos 151, 152 y 153, relacionados con la consulta popular y referendo, fueron firmados en Quito, donde también se reforzó la seguridad en el Palacio de Carondelet.

En medio de la tensión social y las críticas ciudadanas, Noboa asistió este domingo a la misa en la Iglesia La Merced de Latacunga, acompañado de la vicepresidenta María José Pinto, La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y los comandantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En su mensaje, agradeció la compañía de los fieles y llamó a mantener la fe y la unidad del país.

Te puede interesar: Ecuador inicia una semana de tensión social y política por el paro nacional y la constituyente