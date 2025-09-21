Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, fuertemente militarizada horas antes del paro nacional

A pocas horas de que las dirigencias indígenas y organizaciones sociales inicien el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional</a></b> convocado para la tarde y noche de este domingo 21 de septiembre, la ciudad de <b>Latacunga, en Cotopaxi,</b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/movilizaciones-no-modificara-modalidad-clases-presenciales-22-septiembre-JE10149374 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-semana-tension-paro-nacional-constituyente-IE10149919 target=_blank></a></b>