Ecuador
25 sep 2025 , 20:03

Las marchas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, movilizaron al gobierno a las provincias en conflicto

El presidente Daniel Noboa encabeza las reuniones en territorio, para supervisar el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Paúl Romero
Canal WhatsApp
Newsletter

Las protestas sociales por la eliminación del subsidio del diésel obligaron al presidente Daniel Noboa a movilizarse a los territorios en conflicto. En los últimos tres días ha visitado tres provincias de la sierra con influencia del movimiento indígena.

Este jueves estuvo en Tungurahua, cuando vencieron las 48 horas de plazo que las organizaciones indígenas de esa provincia dieron al ejecutivo, para que responda sus demandas, antes de sumarse a la paralización de la Conaie.

El presidente llegó a entregar bonos de USD 1 000 para agricultores, títulos de propiedad, 40 tractores. Ofreció USD 6.4 millones a tres cooperativas para créditos agropecuarios, entre otros programas de asistencia social.

Quote

“En una semana ya hemos entregado 81 630 bonos raíces que representan más de USD 81 millones”.

Lea: Imbabura sigue siendo el epicentro de las protestas

Es la estrategia del presidente para bloquear las paralizaciones y debilitar a las organizaciones campesinas de oposición, pero en Tungurahua, según declaraciones de Franklin Casicana, el paro sigue.

Quote

“Bonos que no han sido destinados de manera responsable, ya que lo está realizando bajo engaños, y están siendo entregados a título personal a los dirigentes comunitarios”.

Tampoco en Imbabura. El miércoles el Presidente salió de Cotopaxi, sede temporal del gobierno, para visitar Otavalo. Llegó en la madrugada, blindado con militares y abriendo la vía obstaculizada por manifestantes. Visitó el cantón con más resistencia y enfrentamientos con la fuerza pública ante la eliminación del subsidio.

Su presencia fue de horas y no bajó la tensión social. Antes del medio día se retiró en un helicóptero militar y los bloqueos volvieron. Los eventos con el Presidente, en donde entrega beneficios de compensación social, no duran más de 30 minutos.

Le puede interesar: 13 arrestados por disturbios y la quema de cuartel policial en Otavalo fueron procesados por terrorismo

Hasta el momento, de las tres provincias que ha visitado el presidente, Cotopaxi la tiene bajo control, tras la militarización de su capital, Latacunga se mantiene como sede temporal del gobierno.

En Cotopaxi también entregó bonos de USD 1 000, tractores, créditos, para campesinos que no se sumaron al paro convocado por la Conaie.

Temas
protestas
CONAIE
movimiento indígena
paro nacional
Manifestaciones
Latacunga
eliminación del subsidio al diésel
Daniel Noboa
Ecuador
Cotopaxi
Noticias
Recomendadas