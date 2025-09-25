Las marchas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, movilizaron al gobierno a las provincias en conflicto

Las protestas sociales por la eliminación del subsidio del diésel obligaron al presidente Daniel Noboa a movilizarse a los territorios en conflicto. En los últimos tres días ha visitado tres provincias de la sierra con influencia del movimiento indígena.

Este jueves estuvo en Tungurahua, cuando vencieron las 48 horas de plazo que las organizaciones indígenas de esa provincia dieron al ejecutivo, para que responda sus demandas, antes de sumarse a la paralización de la Conaie.

El presidente llegó a entregar bonos de USD 1 000 para agricultores, títulos de propiedad, 40 tractores. Ofreció USD 6.4 millones a tres cooperativas para créditos agropecuarios, entre otros programas de asistencia social.