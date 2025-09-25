Ecuador
Imbabura sigue siendo el epicentro de las protestas

En Ibarra, comerciantes del centro y sur fueron obligados a cerrar sus locales durante la marcha de más de 500 comuneros Kichwa Karanki.

   
La protesta fue anunciada como pacífica, pero lo primero que se sintió en Ibarra fue el ruido de puertas metálicas bajando a la fuerza. Este jueves comerciantes del centro y sur de la ciudad se vieron obligados a cerrar sus locales.

Más de 500 comuneros Kichwa Karanki descendieron desde las zonas rurales para marchar contra la eliminación del subsidio al diésel, pero en medio de la protesta algunos manifestantes forzaban el cierre de negocios, desde pequeñas tiendas hasta grandes plazas comerciales.

Decían que la intención era “concientizar” a los habitantes urbanos para que se sumen a la marcha, pero lo que quedó fue miedo entre quienes trabajan en el corazón de la ciudad.

La incertidumbre marcó el recorrido de unas 30 cuadras hasta el mercado Amazonas, en un ambiente cada vez más tenso. Mientras agentes civiles de tránsito vigilaban y detenían el paso de vehículos en el casco urbano para el avance de la marcha

En Atuntaqui, hubo otra marcha y allí encapuchados salieron a pinchar llantas en las calles. Esta es una de las localidades donde se mantienen los bloqueos de la Panamericana.

En este cuarto día de protestas, los efectos se agudizan: las 38 estaciones de combustible de Ibarra ya no tienen nada que vender y cerca de 65 mil vehículos agotarán pronto sus reservas.

