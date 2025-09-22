Ecuador
22 sep 2025 , 19:14

Se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los militares en dos vías que unen a Quito con el norte de la sierra

Además, las vías amanecieron bloqueadas.

   
Diego Puente
Detenciones, ingreso de la fuerza pública a plantaciones privadas, cierre de vías con troncos, piedras y llantas fueron parte de la jornada de protesta en el norte de la provincia de Pichincha.

Las dos vías que unen a Quito con la sierra norte están cerradas. La primera, la E35, desde el sector de Guachalá hasta el redondel del Cajas. En ese tramo no hay presencia policial ni militar para despejar los bloqueos.

La segunda, la E28, que une Tabacundo con el redondel del Cajas donde se ha concentrado la fuerza pública para intentar mantener habilitada la circulación retirando los bloqueos que los comuneros colocan.

La tarea es complicada porque mientras de un punto retiran árboles, que incluso deben ser cortados con motosierra, las comunidades volvían a colocar obstáculos en puntos aledaños.

Édgar Padilla, jefe distrito Cayambe, dio más detalles:

“Sabemos que esto es un delito y de lo que hemos podido aprender, hemos encontrado puntas y corto punzantes, combustible, de lo cual estas personas están prácticamente utilizando para obstaculizar la vía”.

En la primera jornada de manifestaciones, cinco comuneros fueron detenidos en este sector. Los militares, que se movilizaban en buses y vehículos blindados, portaban fusiles, carabinas de perdigones y lanzadoras de gases lacrimógenos.

