Paro nacional | Dos marchas a favor y en contra de Noboa se realizan en Latacunga, Cotopaxi

En Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, se desarrollan dos marchas en el marco del paro nacional que inició el lunes 22 de septiembre en todo el país.

La primera fue liderada por la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien aseguró que la movilización se realizó en respaldo al presidente Daniel Noboa, a sus medidas económicas y a la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente mediante consulta popular.

En videos difundidos por la entidad se observa a personas vestidas de blanco que marchan bajo la consigna de estar “en contra del paro nacional y a favor de la paz”.

Al mismo tiempo, en el centro de la ciudad arrancó una marcha multitudinaria en contra del Gobierno. Manifestantes indígenas evitaron los cercos militares instalados y avanzaron con pancartas, cánticos y bailes.

“Aquí está el pueblo, aquí estamos quienes producimos y no nos rendiremos, compañeros”, expresó uno de los voceros comunitarios.

El dirigente indígena Apawki Castro, parte de la organización en Cotopaxi, denunció que la fuerte presencia policial y militar impide que las movilizaciones avancen “de manera pacífica”.

Según la Coordinación Zonal 3 del ECU 911, las marchas han provocado el cierre de varias vías en Latacunga y sus alrededores.

