22 sep 2025

Masacre en la cárcel de Machala: 14 personas fueron asesinadas

Un grupo de reclusos escapó de sus celdas y asesinaron a un guía, hirieron a dos policías y secuestraron a otros uniformados.

   
Redacción
Catorce personas fueron asesinadas la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la cárcel de Machala. Entre las víctimas se encuentra un guía penitenciario.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 02:00 un grupo de reclusos, identificados como miembros de la organización criminal Los Lobos Box, logró salir de sus celdas. En el ataque asesinaron al guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a otros uniformados.

Posteriormente se dirigieron a otro pabellón donde permanecían recluidos integrantes de la banda rival Los Lobos. En entrevista con Ecuavisa, el jefe de la Policía Nacional en El Oro, William Calle, informó que 14 personas fueron asesinadas y otras 14 resultaron heridas. Estas fueron trasladadas a hospitales.

Los hechos violentos se extendieron por 40 minutos. En ese periodo también se escuchó la detonación de tres explosivos. Además, un grupo de reclusos fugó del penal. La Policía Nacional informó que hasta el momento se ha logrado la recaptura de 13 internos.

Unos 200 uniformados, entre policías y militares, vigilaban el recinto penitenciario la mañana de este lunes, cuando se había retomado el control del reclusorio.

La cárcel de Machala está ubicada en el centro de la ciudad y tiene más de 1 400 presos. La ciudadanía ha solicitado su reubicación en reiteradas ocasiones.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar desde inicios de 2024 al país bajo conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones.

*Actualizado a las 08:10 de este lunes 22 de septiembre.

