Paro nacional Ecuador: la prensa enfrenta agresiones o amenazas en medio de las movilizaciones

Equipos de Televistazo han sido atacados con machetes, piedras y bloqueos, mientras un vehículo de la agencia internacional, Associated Press, también fue vandalizado.

   
La prensa tampoco ha estado exenta de agresiones durante los primeros cinco días de acciones en el paro. El martes, mientras cubrían las protestas por el paro nacional, en el sector de Pingulmí, al sur de Quito, un equipo de Televistazo fue amenazado en vivo con un machete, lo que obligó a los periodistas a retirarse del lugar.

Tres días después, la violencia escaló en el cantón Antonio Ante. En Imbabura, en medio de enfrentamientos entre comerciantes que rechazaban los actos de vandalismo y manifestantes, la camioneta de otro equipo de Televistazo fue atacada.

En el ingreso sur de Otavalo, un grupo de manifestantes bloqueó el paso, pinchó las cuatro llantas del vehículo e intentó retener a los comunicadores, quienes lograron escapar bajo una lluvia de piedras.

La intimidación hacia la prensa se repitió en distintos puntos, donde la mañana de este viernes 26 de septiembre, Televistazo intentaba registrar las manifestaciones. Los equipos eran rodeados por grupos en bicicletas y vehículos, que les impedían trabajar.

No solo la prensa nacional fue blanco de agresiones. Un vehículo de la agencia internacional Associated Press también fue atacado: los manifestantes destruyeron sus vidrios y poncharon las llantas.

Otras cadenas internacionales vivió momentos de tensión similares este viernes en Otavalo. Su camioneta recibió pedradas mientras intentaba salir de esa ciudad, aunque horas más tarde el equipo consiguió abandonar la zona sin mayores incidentes.

