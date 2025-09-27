Ecuador
Habitantes y comerciantes de Otavalo pidieron poner fin al paro nacional

Los manifestantes denunciaron que se han visto obligados a cerrar sus negocios y pidieron a la Conaie a instalar un diálogo inmediato.

   
En Imbabura, epicentro de las protestas por el paro nacional, también se registraron marchas ciudadanas que exigieron el fin de la paralización.

Cerca de 300 personas, entre comerciantes y pobladores, recorrieron las calles céntricas de Otavalo, con carteles que decían "No destruyan Otavalo" o "Queremos paz y no violencia".

Los manifestantes denunciaron que se han visto obligados a cerrar sus negocios y pidieron a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) instalar un diálogo inmediato para recuperar la calma y reactivar la economía local.

Sin embargo, La Conaie reafirmó que el paro nacional se mantiene. Su presidente Marlon Vargas desmintió rumores sobre un eventual levantamiento de la protesta en localidades de la Sierra y aseguró que el paro continuará hasta que el gobierno atienda sus exigencias.

Tras una reunión con las bases, exigieron los siguientes puntos:

  • La liberación de todos detenidos en el contexto del paro nacional
  • Derogatoria del decreto que elimine el subsidio al diésel
  • Rechazo a la consulta popular y referéndum
  • Derogatoria del estado de excepción y toque de queda en todos los territorios ancestrales.

    El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por Noboa el 12 de septiembre, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de usd 1,80 a USD 2,80 por galón.

