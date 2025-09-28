Ecuador
Alza del diésel: Estas son las modificaciones que hizo el Gobierno a las compensaciones a transportistas

Según el Gobierno, la medida permite optimizar los mecanismo sde entrega de la compensación y se ajusta al consumo de combustible de cada modalidad.

   
El presidente Daniel Noboa decidió ajustar el viernes 26 de septiembre, desde Latacunga, el mecanismo de compensación que ofreció a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel.

Con el decreto 161 se modificaron las disposiciones generales y transitorias del decreto 125 y con eso se bajó el tiempo por el cual los transportistas intraprovinciales e interprovinciales recibirán esos recursos por seis meses, y no por ocho, como se había establecido.

Solo el transporte intracantonal podrá recibir la compensación por ocho meses, con la posibilidad de ampliar hasta por un año.

En entrevistas realizadas esta semana por Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, se detalló que los incentivos productivos son de USD 1 000 mensuales para transporte intraprovincial, USD 1 800 para interprovincial y entre USD 400 y 700 para urbano.

Según el Gobierno, la medida permite optimizar los mecanismo sde entrega de la compensación y se ajusta al consumo de combustible de cada modalidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene destinados USD 220 millones para ese fin, con el propósito de evitar el alza de pasajes y beneficiar a 23 300 transportistas.

Hasta el 26 de septiembre, según Roberto Luque, estaban inscritos 13 867 conductores, que ya habían recibido en total USD 11 millones.

