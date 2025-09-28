Alza del diésel: Estas son las modificaciones que hizo el Gobierno a las compensaciones a transportistas

El presidente Daniel Noboa decidió ajustar el viernes 26 de septiembre, desde Latacunga, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-transporte-ofrece-retiro-usd2000-efectivo-MG10168242 target=_blank>mecanismo de compensación que ofreció a los transportistas</a></b> por la eliminación del subsidio al diésel. Con el<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-ecuador-comerciantes-otavalo-marcharon-paralizaciones-HJ10190263 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-ecuador-prensa-enfrenta-agresiones-o-amenazas-movilizaciones-HI10187275 target=_blank></a></b> <b></b>