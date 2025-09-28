Política
28 sep 2025 , 20:59

Paro Nacional Ecuador | Convoy militar liderado por ministros llegó a Ibarra

Los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg lideraron un despliegue militar de al menos 100 vehículos de Quito a Ibarra. La Conaie denunció cortes de luz, internet y telefonía móvil.

   
    Imagen de buses militares con destino a la provincia de Imbabura, epicentro del Paro Nacional 2025.( Televistazo )
Al menos 100 vehículos militares y civiles partieron desde las 19:00 de este domingo 28 de septiembre desde Quito hacia Ibarra, capital de Imbabura, provincia que ha sido el epicentro del paro nacional vigente en Ecuador.

Los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg lideraron el despliegue de buses, camionetas, motocicletas y ambulancias que inició desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, llevando alimentos, medicinas y combustible.

Le puede interesar: Paro Nacional Ecuador | Cuentas bancarias de tres autoridades de Imbabura fueron bloqueadas

Uno de los objetivos era abrir las vías que precisamente en la provincia de Imbabura han permanecido bloqueadas por al menos una semana, especialmente en Otavalo.

La Conaie denunció que "en el sector de El Cajas, la represión se intensifica. La fuerza pública intenta acallar la resistencia apagando las luces, cortando la señal de internet y teléfono".

El traslado del convoy militar ocurre en el mismo día que, en los alrededores del cantón Cotacachi, un manifestante falleció en un enfrentamiento contra militares. De acuerdo a las Fuerzas Armadas, en aquel evento 12 uniformados quedaron heridos y 17 fueron retenidos por comuneros.

Lea también: Habitantes y comerciantes de Otavalo pidieron poner fin al paro nacional

Se prevé que Daniel Noboa visite Ibarra mañana lunes 29 de septiembre.

