Paro Nacional Ecuador | Convoy militar liderado por ministros llegó a Ibarra

Al menos 100 vehículos militares y civiles partieron desde las 19:00 de este domingo 28 de septiembre desde Quito hacia Ibarra, capital de Imbabura, provincia que ha sido el epicentro del paro nacional vigente en Ecuador.

Los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg lideraron el despliegue de buses, camionetas, motocicletas y ambulancias que inició desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, llevando alimentos, medicinas y combustible.

Le puede interesar: Paro Nacional Ecuador | Cuentas bancarias de tres autoridades de Imbabura fueron bloqueadas