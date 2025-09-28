Paro Nacional Ecuador | Convoy militar liderado por ministros llegó a Ibarra

Al menos 100 vehículos militares y civiles partieron desde las 19:00 de este domingo 28 de septiembre desde Quito hacia Ibarra, capital de Imbabura, provincia que ha sido el epicentro del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cierres-viales-septimo-dia-paro-nacional-domingo-28-septiembre-IJ10190679 target=_blank>paro</a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-ecuador-cuentas-bancarias-imbabura-bloqueadas-PJ10191916 target=_blank></a></b>