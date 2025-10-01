Política
01 oct 2025 , 10:22

Paro nacional | División entre organizaciones indígenas y el Pueblo Kichwa desconoce al presidente de la Federación de la Sierra Norte

Se trata de Mesías Flores, quien en un comunicado declaró una tregua temporal a sus acciones de movilización como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno

   
    Personas bloquean una vía durante una manifestación en Otavalo (Ecuador), en una fotografía del 24 de septiembre de 2025.( JOSÉ JÁCOME / EFE )
Al interior del movimiento indígena existe división y puntos de vista diferentes con relación a las movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel. En un comunicado publicado hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, la organización el Pueblo Kiwcha Karanki desconoce la autoridad del presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici), Mesías Flores.

La razón: en otro comunicado que se publicó en las primeras horas de la mañana de hoy, la Federación declaró una tregua temporal a sus acciones de movilización como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno Nacional. Esto molestó al Pueblo Kichwa Karanki porque "atenta a las sagradas demandas por las cuales nos encontramos en resistencia y queda totalmente prohibido que se tome el nombre del Pueblo Kichwa Karanki". Considera que el pronunciamiento es "personal y arbitrario" del presidente de Chijallta Fici.

De otro lado, el Pueblo Kiwcha Karanki aclaró que la lucha no es de la provincia de Imbabura, sino de todos los ecuatorianos. Por eso, "rechazamos que el Gobierno Nacional pretenda minimizar la lucha de los pueblos".

Los 17 militares secuestrados durante el paro nacional ya fueron liberados

Un intento de diálogo que fracasó

La reunión entre la gobernadora de Imbabura, Maite Landeta, y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) que estaba prevista para las 16:00 del martes 30 de septiembre, no se realizó.

El motivo fue la falta de consenso por el lugar de encuentro. La Gobernación había planteado que se realice en la Universidad Técnica del Norte (UTN). Pero la Unorcac dijo que debe realizarse en un "espacio intercultural".

La organización enfatizó que sus decisiones se toman de forma colectiva en una asamblea comunitaria, caso contrario no tiene validez. La Gobernación de Imbabura rechazó la "falta de compromiso" de la Unorcac por no acudir a la UTN. "Hacemos un llamado a la sensatez y al compromiso de todos los actores sociales para evitar la confrontación y trabajar por el bienestar común", sentenció la entidad que representa al Presidente en la provincia.

Seis años de debate sobre subsidios de los combustibles dejan 19 muertos y más de USD 2 000 millones en pérdidas

