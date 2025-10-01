Paro nacional | División entre organizaciones indígenas y el Pueblo Kichwa desconoce al presidente de la Federación de la Sierra Norte

Al interior del<b> movimiento indígena</b> existe división y puntos de vista diferentes con relación a las movilizaciones en contra de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/eliminacion-subsidios-diesel-fondo-monetario-internacional-MB10118730 target=_blank>eliminación del subsidio al diésel</a></b>. En un comunicado publicado hoy,<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-ecuador-17-militares-secuestrados-paro-nacional-liberados-estables-salud-LC10215952 target=_blank></a></b>