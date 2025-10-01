Paro nacional | Los 17 militares secuestrados durante el paro nacional ya fueron liberados

Los 17 militares secuestrados, durante el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional 2025</a></b> por la eliminación del subsidio a los combustibles, fueron liberados la madrugada de este miércoles 1 de octubre. Un grupo de <b>cuatro</b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/paro-nacional-eliminacion-subsidios-combustibles-6-anos-DC10211301 target=_blank></a></b>