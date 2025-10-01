Paro nacional | Los 17 militares secuestrados durante el paro nacional ya fueron liberados

Los 17 militares secuestrados, durante el paro nacional 2025 por la eliminación del subsidio a los combustibles, fueron liberados la madrugada de este miércoles 1 de octubre. Un grupo de cuatro uniformados (un subteniente, un cabo primero y dos soldados) quedaron libres a las 02:00 y se encuentran en la IV División Amazonas de Atuntaqui, Imbabura, la provincia en donde se han reportado con mayor fuerza las movilizaciones en contra del Gobierno Nacional. A las 02:50 salieron otros 13 militares (un subteniente, dos cabos primeros y ocho soldados). Todos se encuentran estables y recibieron la valoración médica previo a la evacuacion al Hospital Militar de Quito, para someterlos a exámenes complementarios y tratamientos. Le puede interesar: Seis años de debate sobre subsidios de los combustibles dejan 19 muertos y más de USD 2 000 millones en pérdidas

La denuncia

Este martes, las Fuerzas Armadas informaron que interpusieron una denuncia por el delito de secuestro por la retención de los soldados y señalaron que la Fiscalía ya había informado del caso a la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía para que ejecute diligencias investigativas. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, dijo el pasado lunes que desconocía de estos secuestros. "Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar". Le puede interesar: Paro nacional | Federación Indígena de la Sierra Norte declara una tregua temporal al Gobierno

Gian Carlo Loffredo: estamos hablando de piernas y brazos fracturados

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, dio más detalles del ataque que tuvieron militares el pasado domingo en Cotacachi, Imbabura, que dejó a 12 heridos. Según la autoridad, los militares no estaban dispersando manifestantes cuando fueron atacados y separados del convoy que custodiaban esa noche. "Fueron encerrados en un hotel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal (...) , logrando rescatar una gran parte", dijo Loffredo. Señaló que de ese grupo quedaron los militares secuestrados, que ya fueron entregados esta madrugada después de tres días. Apuntó que personal de ese ataque quedó muy golpeado. "Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores y hasta en uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales, de todos los huesos propios de la nariz", comentó. Para Loffredo, el gran beneficiado del paro nacional son los grupos armados organizados porque sus recursos están siendo ocupados para atender esta situación.