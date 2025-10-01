Política
01 oct 2025 , 08:00

Paro nacional | Federación Indígena de la Sierra Norte declara una tregua temporal al Gobierno

Lo anunció la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici) como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo

   
    Integrantes de las Fuerzas Armadas remueven escombros después de una protesta en la avenida panamericana norte este martes, en Tabacundo (Ecuador).( JOSÉ JÁCOME / EFE )
La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici), integrada por los pueblos karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi Norte, declaró una tregua temporal a sus acciones de movilización en contra de la eliminación del subsidio al diésel como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno Nacional.

En su resolución, la Federación indicó que se abre al diálogo con el Gobierno en un marco de respeto mutuo, transparente y de buena fe, para que "nuestros derechos históricos y legítimos sean escuchados, reconocidos y respetados".

Exigieron que el diálogo se realice en un espacio intercultural. También se debe garantizar sus costumbres, usos e instituciones ancestrales, cumpliendo lo que dice el artículo 1 de la Constitución que reconoce al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional.

