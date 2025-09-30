Política
30 sep 2025 , 18:05

La reunión entre el Gobierno y movimiento indígena de Cotacachi no se concretó

Ambas partes aún no se ponen de acuerdo en el lugar para entablar el diálogo.

   
    Ibarra. 29 de septiembre de 2025. Ciudadanos marchan hacia la Gobernación de Imbabura.( API )
Fuente:
propia
No hubo diálogo. La reunión entre la gobernadora de Imbabura, Maite Landeta, y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) que estaba prevista para las 16:00 de este martes 30 de septiembre, no se realizó.

El motivo fue la falta de consenso por el lugar de encuentro. La Gobernación había planteado que se realice en la Universidad Técnica del Norte (UTN). Pero la Unorcac dijo que debe realizarse en un "espacio intercultural".

La organización enfatizó que sus decisiones se toman de forma colectiva en una asamblea comunitaria, caso contrario no tiene validez.

LEA: El Gobierno confirma que dialogará con organización indígena de Imbabura, epicentro del paro nacional

"Es así, señora Gobernadora, que requerimos un diálogo trasparente, público, sincero y seguro. Tomamos su palabra y le invitamos a fijar de forma concertada una fecha, hora y lugar para el diálogo intercultural", indicó la Unorcac.

Por su parte, la Gobernación de Imbabura rechazó la "falta de compromiso" de la Unorcac por no acudir a la UTN. "Hacemos un llamado a la sensatez y al compromiso de todos los actores sociales para evitar la confrontación y trabajar por el bienestar común", sentenció la entidad que representa al Presidente en la provincia.

Este martes 30 de septiembre se cumplió el noveno día de paro nacional convocado por la Conaie, que tiene como epicentro a Imbabura.

LEA: Paro nacional en Ecuador: los operativos se intensifican para evitar la especulación de gas y combustibles

Temas
movimiento indígena
reunión
Gobernación Imbabura
diálogo
Imbabura
Cotacachi
