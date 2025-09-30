Ecuador
Paro nacional en Ecuador: los operativos se intensifican para evitar la especulación de gas y combustibles

El Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ha ejecutado 1 226 operativos de control a escala nacional.

   
    Operativos para evitar la especulación de gas.( Ministerio de Ambiente )
Para garantizar el abastecimiento de combustibles y gas y evitar la especulación, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) ha ejecutado 1 226 operativos de control a escala nacional.

El Ministerio de Ambiente y Energía aseguró que estas acciones se intensificaron frente a las movilizaciones y rumores de desabastecimiento, tras la eliminación del subsidio al diésel.

"El objetivo es evitar la especulación y proteger a la ciudadanía en el acceso a productos esenciales como diésel, extra, ecopaís y Gas Licuado de Petróleo (GLP), fundamentales para el transporte, la alimentación y las actividades diarias de millones de familias ecuatorianas", señaló la institución en un comunicado.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo 408 operativos en envasadoras y distribuidoras de GLP, así como 818 inspecciones en estaciones de servicio de combustibles en todas las provincias del país. Como resultado, se han levantado 17 actas de control que permitirán continuar con procesos sancionatorios a los establecimientos que incumplen la normativa.

Control y precios oficiales

Durante las inspecciones, los técnicos de la ARCH verifican el cumplimiento de la normativa legal vigente, el estado de la infraestructura, la atención a la ciudadanía y que la comercialización se realice en la cantidad, calidad y precios establecidos:

  • Combustible Diésel: USD 2, 80
  • Combustible Extra y Ecopaís: USD 2, 879
  • Gas Licuado de Petróleo: USD 1, 65

    Para fortalecer estas acciones, la ARCH coordina permanentemente operativos interinstitucionales con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobernaciones e Intendencias provinciales para responder oportunamente a denuncias ciudadanas y prevenir prácticas ilegales, como el acaparamiento o el sobreprecio.

