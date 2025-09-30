Política
El Gobierno confirma que dialogará con organización indígena de Imbabura, epicentro del paro nacional

La Gobernación de Imbabura confirmó que dialogará con la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) este 30 de septiembre.

   
    Foto de manifestantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), el 25 de septiembre.( Unorcac )
El Gobierno dialogará con una organización indígena de Imbabura, provincia que ha sido el epicentro del paro nacional durante nueve días, este martes 30 de septiembre.

La Gobernación de Imbabura emitió un comunicado en el que confirma que participará en un espacio de diálogo organizado por la Universidad Técnica del Norte de Ibarra (UTN), para encontrarse con la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) hoy a las 16:00.

"Aceptamos con agrado esta convocatoria, reconociendo la importancia de construir puentes entre la academia, las autoridades y la ciudadanía para abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta nuestra provincia", señala la misiva firmada por la gobernadora Maite Landeta.

La Unorcac había emitido anoche un pronunciamiento en el que invitó al Gobierno Nacional construir soluciones reales. "Nuestro camino es el de la palabra, no es el de la violencia", señalaron.

Así, representantes del Gobierno dialogarán por primera vez, mientras se han desarrollado las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, con organizaciones indígenas.

En Cotacachi se produjo la muerte de Efraín Fuerez, un manifestante indígena que recibió un impacto de bala, el domingo 28 de septiembre.

En aquella jornada, comuneros se enfrentaron a militares que custodiaban un convoy, quienes se abrían paso entre los bloqueos viales. 12 uniformados quedaron heridos y 17 fueron retenidos por los manifestantes, de los cuales cuatro fueron liberados anoche.

