Paro Nacional Ecuador | La Conaie pide que se inicie un juicio político en contra de los ministros John Reimberg y Giancarlo Loffredo

El presidente y la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas y Ercilia Castañeda, acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, este martes 30 de septiembre de 2025.

Lo hicieron para denunciar la violencia estatal con represión por parte de las fuerzas del orden, abusos y graves violaciones de Derechos Humanos, en el marco del Paro 2025, convocado en contra del Decreto 126 con el que se elimina el subsidio al diésel.

Los dirigentes también pidieron al presidente de la República, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez. Durante su intervención, Vargas pidió al Órgano Legislativo que inicie un juicio político contra los ministros del Interior y Defensa, John Reimberg y Giancarlo Loffredo.

En la Comisión que es presidida por legisladores del correísmo se aprobó, de manera unánime, la moción para que se abra un proceso de fiscalización por los supuestos abusos de derechos humanos cometidos por militares y policías en el paro nacional.

Le puede interesar: El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirma primer acercamiento entre indígenas y el Gobierno