Ministerio denuncia el sabotaje al servicio de agua potable en Ibarra

El Ministerio de Ambiente y Energía presentó una <b>denuncia penal</b> ante <b>Fiscalía </b>tras viralizarse un video en el que se ve cómo encapuchados rompieron una tubería de<b> agua potable </b>en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Ibarra target=_blank>Ibarra</a>, en el<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-dialogo-organizacion-indigena-imbabura-EC10212600 target=_blank></a>