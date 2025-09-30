Ecuador
30 sep 2025 , 16:37

Ministerio denuncia el sabotaje al servicio de agua potable en Ibarra

El hecho quedó registrado en video. El clip muestra como sujetos rompieron con piedras una tubería del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra

   
    Momento en el que encapuchados rompen una tubería de agua en Ibarra.( Captura de video )
El Ministerio de Ambiente y Energía presentó una denuncia penal ante Fiscalía tras viralizarse un video en el que se ve cómo encapuchados rompieron una tubería de agua potable en Ibarra, en el contexto del paro nacional en Imbabura.

Dicha acción fue registrada en video y difundida en redes sociales el 28 de septiembre.

Esa cartera de Estado dijo que hubo una "interrupción masiva del servicio afectando a miles de familias".

LEA: El Gobierno confirma que dialogará con organización indígena de Imbabura, epicentro del paro nacional

Ambiente y Energía presentó la denuncia por el presunto delito de paralización de un servicio público.

Imbabura se ha convertido en el epicentro de las protestas y cierres viales como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Este martes 30 de septiembre se cumple el noveno día de paro nacional convocado por la Conaie.

LEA: Paro Nacional: la autopsia realizada a Efraín Fuerez revela que recibió un disparo por la espalda que afectó su pulmón

Noticias
