La Conaie definirá las nuevas acciones que tomará dentro del paro nacional

Han transcurrido 10 días desde el inicio del paro nacional, en contra de la eliminación de subsidio a los combustibles, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ratificó en la lucha en contra del Gobierno Nacional.

Lo anunció en su cuenta de X, la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025. "La resistencia de los pueblos no se detiene. El Gobierno de Daniel Noboa responde con represión, pero nuestras demandas siguen firmes y justas".

Anunció que a las 10:00 de mañana, jueves 2 de octubre de 2025, el Consejo Ampliado de la Conaie definirá nuevas acciones. "El paro sigue, la lucha continúa", informó la entidad. Será en su sede localizada en las avenidas 6 de Diciembre y Granados.

