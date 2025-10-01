Política
12:38

La Conaie definirá las nuevas acciones que tomará dentro del paro nacional

Lo anunció en su cuenta de X, este miércoles 1 de octubre de 2025. La organización se ratificó en la lucha en contra del Gobierno Nacional por la eliminación del subsidio al diésel.

   
    Personas se enfrentan con la Policía de Ecuador durante una manifestación contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el alza del diésel y en apoyo a los manifestantes indígenas de la provincia de Imbabura.( JOSÉ JÁCOME / EFE )
Han transcurrido 10 días desde el inicio del paro nacional, en contra de la eliminación de subsidio a los combustibles, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ratificó en la lucha en contra del Gobierno Nacional.

Lo anunció en su cuenta de X, la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025. "La resistencia de los pueblos no se detiene. El Gobierno de Daniel Noboa responde con represión, pero nuestras demandas siguen firmes y justas".

Anunció que a las 10:00 de mañana, jueves 2 de octubre de 2025, el Consejo Ampliado de la Conaie definirá nuevas acciones. "El paro sigue, la lucha continúa", informó la entidad. Será en su sede localizada en las avenidas 6 de Diciembre y Granados.

Los pedidos del movimiento indígena

Se mantienen en sus peticiones al Gobierno:

  • Derogatoria del Decreto 126.
  • Presupuesto real para la salud y educación.
  • Reducción del IVA del 15% al 12%.
  • Libertad inmediata para los 12 detenidos en Otavalo y otros detenidos.
  • Respeto al derecho a la protesta y organización.
  • Fin a la expansión minera y petrolera.

