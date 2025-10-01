La Conaie definirá las nuevas acciones que tomará dentro del paro nacional

Han transcurrido 10 días desde el inicio del<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional</a></b>, en contra de la eliminación de subsidio a los combustibles, y la<b> Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)</b> se ratificó<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/paro-nacional-dos-policias-retenidos-canton-alausi-chimborazo-EC10217223 target=_blank></a></b>