Paro nacional en Ecuador: los familiares de detenidos en el paro salieron a reclamar por su libertad

Familiares y compañeros de los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-ecuador-los-lideres-indigenas-aseguran-que-es-un-crimen-de-estado-la-muerte-un-manifestante-FJ10193798 target=_blank>12 indígenas detenidos</a></b> el 22 de septiembre en Otavalo, provincia de Imbabura, durante las protestas por el alza del precio del diésel, exigieron este 30 de septiembre su<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-dialogo-organizacion-indigena-imbabura-EC10212600 target=_blank></a> <b></b> <b></b>