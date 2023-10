Daniel Noboa: estos serían algunos de los nombres en el gabinete del nuevo presidente

A ellos se ha referido como gente que ha confiado en él y en su proyecto , pero manifestó que sobre todo son personas competentes . Y aprovechó, en el mismo espacio, para lanzar una crítica al gobierno saliente, explicando que esa combinación de cualidades son las que harían que no le pase lo que a Guillermo Lasso con sus funcionarios.

Durante una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa , respondió sobre su futuro equipo de trabajo de llegar al poder. Ahí, puntualizó que no solo buscaba gente competente, dijo que busca que las personas que lo acompañen confíen y crean en el proyecto que está presentando a los ecuatorianos.

Para el ministerio de Agricultura, Noboa ha sugerido el nombre de Ivan Wong Chang. Este profesional, graduado en la Universidad Zamorano de Honduras y en la Escuela de negocios INCAE, es actualmente presidente en Dole, la multinacional exportadora de frutas que en Ecuador tiene amplia trayectoria en la producción bananera.

Lea: Elecciones Ecuador 2023: ¿Quién es Daniel Noboa, nuevo presidente electo de Ecuador?

En la Cancillería del Ecuador, Gabriela Sommerfeld es la carta de Daniel Noboa. Esta reconocida quiteña vinculada en sus inicios a los negocios aéreos fue la primera mujer en presidir una aerolínea en América.

Además, tiene inversiones en el sector hotelero y turístico. Estudió finanzas en la Universidad San Francisco de Quito, pero posteriormente también estudió marketing.

Actualmente, Sommerfeld es CEO de Hotel Le Parc e impulsa I Am Beyond the Stars, un proyecto que incluye residencias y oficinas corporativas.