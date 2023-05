Muerte cruzada en Ecuador: en las próximas horas se emitirá un decreto - ley relacionado a las zonas francas

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón Camacho, indicó que en el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, está la decisión de candidatizarse a los comicios electorales que se convocarán en los próximos meses tras decretar la muerte cruzada.

Lo indicó hoy, jueves 18 de mayo de 2023, durante la entrevista que dio en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Añadió que el Gobierno se fue con la muerte cruzada porque gran parte de los legisladores no pusieron de parte, no comprendieron los conceptos de unidad del país. No vieron por la estabilidad, economía y seguridad de la gente.

¿Qué otros decretos - ley se vienen en camino aparte de la reforma tributaria? El funcionario expresó que en las próximas horas se presentará otro relacionado a las zonas francas que son de vital importancia para el sector productivo y comercial. "Será mucho en materia económica porque la misma Constitución (...) establece que solo en materia económica urgente, no en otras materias".

Lea más: El presidente Lasso emitirá, al menos, cinco decretos ley en los próximos días

¿Alcanzaron los votos dentro del juicio político en contra del Primer Mandatario? El funcionario contestó que los respaldos se siempre se cuentan al final. "Escuché a algunos opositores, interpelantes y otros que balbucean, quienes reconocieron no hubo votos para la destitución (...)". Negó rotundamente que asambleístas trataron de extorsionar al Gobierno pidiendo cargos y dinero.

Coincidió con las declaraciones de Guillermo Lasso en la cadena internacional CNN, en donde dijo que con la muerte cruzada se evitó un plan macabro de tomarse las instituciones del Estado por parte del correísmo. "El presidente de la República ha sido claro. Eso es parte de la grave crisis política, por supuesto".

En cuanto a los asambleístas que presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto de muerte cruzada en la Corte Constitucional (CC), Cucalón dijo que ellos están en su derecho de hacerlo. Sin embargo -a su criterio- "no hay razón y base alguna para contrariar el ejercicio que ha hecho el Primer Mandatario del artículo 148 de la Constitución".

Considera que la CC debe acatar el artículo 153 de la Ley Orgánica y de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional acerca del control formal, pero no de la sustancia y las causas por las que el Jefe de Estado tomó la decisión.

Mire la entrevista en el video ubicado en la parte superior.

Lea más: Nebot, Iza y Correa cuestionan el decreto de Lasso con el que disolvió la Asamblea Nacional