Política
17 nov 2025 , 19:03

La Comisión de Fiscalización se frenó desde los juicios políticos a Goyes y Albán

La Comisión de Fiscalización ha bajado su ritmo de trabajo, desde los juicios políticos que se entablaron a Gonzalo Albán y Solanda Goyes. Pese a que ofreció sesiones semanales, el presidente de esa mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, no las ha convocado hace un mes.

   
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya no sesiona al ritmo que lo hacía hace semanas cuando ahí se intentó investigar la corrupción hospitalaria, o se enjuició a Gonzalo Albán del Consejo de Participación y Solanda Goyes de la Judicatura.

La última vez que sesionó fue hace un mes cuando aprobaron un informe que identifica errores y busca, según el documento, mejorar el sistema judicial.

Destinaron dos horas para emitir el documento que, reconocen los asambleístas, no es de obligatorio cumplimiento.

La principal función de la Comisión es fiscalizar a funcionarios, pero enfrenta críticas, porque no se ha permitido hacerlo con los del actual Gobierno. “Se ha convertido en la Comisión de archivo”, dijo Mauricio Alarcón, director Ciudadanía y Desarrollo.

Juicio político contra Giancarlo Loffredo

El 9 de junio archivó el pedido de juicio político contra el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. El último pedido de juicio en contra de Inés Manzano, ministra de Energía, ni siquiera llegó a sus manos porque no salió del CAL. “Son parte de un sistema de impunidad”, manifestó la legisladora Ana Herrera de la Revolución Ciudadana.

Es diferente con quienes han sido críticos con el Gobierno. De las últimas ocho sesiones que han tenido, en cuatro meses, cinco sirvieron para los juicios políticos contra Albán y Goyes.

El presidente de la comisión Ferdinand Álvarez solo ha convocado a dos sesiones en dos meses. Prefiere no exponerse a los medios después de que fue señalado de tener posibles nexos con actos de corrupción en hospitales.

