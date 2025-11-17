La Comisión de Fiscalización se frenó desde los juicios políticos a Goyes y Albán

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya no sesiona al ritmo que lo hacía hace semanas cuando ahí se intentó investigar la corrupción hospitalaria, o se enjuició a Gonzalo Albán del Consejo de Participación y Solanda Goyes de la Judicatura.

La última vez que sesionó fue hace un mes cuando aprobaron un informe que identifica errores y busca, según el documento, mejorar el sistema judicial.

Destinaron dos horas para emitir el documento que, reconocen los asambleístas, no es de obligatorio cumplimiento.

La principal función de la Comisión es fiscalizar a funcionarios, pero enfrenta críticas, porque no se ha permitido hacerlo con los del actual Gobierno. “Se ha convertido en la Comisión de archivo”, dijo Mauricio Alarcón, director Ciudadanía y Desarrollo.

