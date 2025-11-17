Noboa vuelve a perder en su propia provincia, Santa Elena

El presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-resultados-consulta-popular-noboa-OG10434208 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, no logró -otra vez- obtener apoyo en Santa Elena, su provincia de residencia, donde vota y a la que representó como legislador entre 2021 y 2023. En esta<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/manta-salinas-baltra-no-base-militar-extranjera-GG10434323 target=_blank></a></b> <b></b>