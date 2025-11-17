Política
Noboa vuelve a perder en su propia provincia, Santa Elena

Desde agosto de 2023, el presidente y su proyecto político han participado como candidatos en seis elecciones. Solo una vez ha recibido el apoyo parcial de su provincia.

   
    El presidente de la República y su familia pasean en Santa Elena en un Porsche, rodeado de seguridad. ( AFP )
El presidente de la República, Daniel Noboa, no logró -otra vez- obtener apoyo en Santa Elena, su provincia de residencia, donde vota y a la que representó como legislador entre 2021 y 2023. En esta jurisdicción, el NO venció en las cuatro interrogantes planteadas a la ciudadanía este domingo 16 de noviembre, en el marco de la consulta popular y referéndum de iniciativa del Ejecutivo.

El triunfo del NO sobre el SÍ fue más contundente en las interrogantes relacionadas con la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y con permitir el asentamiento de bases militares extranjeras. Esto último esta prohibido por la Carta Magna actual.

Lea también: Pese a visitas de Kristi Noem, Manta y Salinas votaron en contra de tener una base militar extranjera

El Ejecutivo planeaba instalar una base estadounidense en el cantón Salinas. De hecho, para ir delineando esa idea, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador entre el 5 y 6 de noviembre y recorrió los posibles lugares donde funcionarían esas instalaciones. El Gobierno no solo quería una base, sino dos. Manta (Manabí) se perfilaba como la segunda opción para ese propósito.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador entre el 5 y 6 de noviembre.
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador entre el 5 y 6 de noviembre. ( Flickr Presidencia )

Además de Salinas, la provincia está conformada por tres cantones: La Libertad y Santa Elena. En este último municipio, donde el jefe de Estado tiene su residencia (en la comuna de Olón), la negativa de la ciudadanía fue aún más contundente. En tres de las cuatro preguntas del plebiscito, el NO obtuvo más del 70 % del respaldo popular.

En toda la provincia estaban habilitados para votar 284 978 ciudadanos.

Uno de seis

Desde agosto de 2023, Daniel Noboa y su proyecto político han participado como candidatos en seis elecciones. Dos plebiscitos presidenciales por primera vuelta, dos balotajes y dos consultas populares y referendos.

En las elecciones anticipadas que se llevaron a cabo en agosto de 2023, luego de que el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional tras una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, Luisa González (Revolución Ciudadana) obtuvo el 35,44 % del respaldo en Santa Elena, frente al 33,2 % que consiguió Noboa.

En el balotaje, que se realizó en octubre de 2023, al que pasaron Noboa y González, la segunda superó al primero en la provincia. La candidata del correísmo logró el 54,4 % del respaldo popular, frente al 45,6 % de votos que alcanzó el hoy presidente.

En la consulta popular y referendo del 21 de abril de 2024, el Gobierno de Noboa planteó 11 preguntas. Santa Elena y Ecuador, en general, apoyaron nueve de ellas. La opción NO venció en las interrogantes sobre la contratación laboral por horas y el arbitraje internacional.

En febrero de 2025, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que González y Noboa se enfrentaron nuevamente, la primera obtuvo el 54,51 % de respaldo frente al 37,08 % de apoyo que recibió el mandatario en su provincia.

Revise además: Tungurahua, la única provincia que votó SI en las cuatro preguntas de la consulta popular

Para abril, en la segunda vuelta, González consiguió el 53,46 % del respaldo provincial, mientras que Noboa logró el 46,54 %.

Finalmente, este domingo 16 de noviembre, el Ejecutivo vuelve a sufrir un revés en su provincia.

Con 18 años, Santa Elena es la provincia más joven de Ecuador.

