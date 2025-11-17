Noboa vuelve a perder en su propia provincia, Santa Elena

El presidente de la República, Daniel Noboa, no logró -otra vez- obtener apoyo en Santa Elena, su provincia de residencia, donde vota y a la que representó como legislador entre 2021 y 2023. En esta jurisdicción, el NO venció en las cuatro interrogantes planteadas a la ciudadanía este domingo 16 de noviembre, en el marco de la consulta popular y referéndum de iniciativa del Ejecutivo. El triunfo del NO sobre el SÍ fue más contundente en las interrogantes relacionadas con la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y con permitir el asentamiento de bases militares extranjeras. Esto último esta prohibido por la Carta Magna actual. Lea también: Pese a visitas de Kristi Noem, Manta y Salinas votaron en contra de tener una base militar extranjera El Ejecutivo planeaba instalar una base estadounidense en el cantón Salinas. De hecho, para ir delineando esa idea, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador entre el 5 y 6 de noviembre y recorrió los posibles lugares donde funcionarían esas instalaciones. El Gobierno no solo quería una base, sino dos. Manta (Manabí) se perfilaba como la segunda opción para ese propósito.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador entre el 5 y 6 de noviembre. ( )

Además de Salinas, la provincia está conformada por tres cantones: La Libertad y Santa Elena. En este último municipio, donde el jefe de Estado tiene su residencia (en la comuna de Olón), la negativa de la ciudadanía fue aún más contundente. En tres de las cuatro preguntas del plebiscito, el NO obtuvo más del 70 % del respaldo popular. En toda la provincia estaban habilitados para votar 284 978 ciudadanos.

Uno de seis