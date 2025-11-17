Tungurahua, la única provincia que votó SI en las cuatro preguntas de la consulta popular

Tungurahua fue la única provincia del país donde el Sí superó al No en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum de este domingo 16 de noviembre.

En esta jurisdicción fueron convocados 470 568 electores de sus nueve cantones, y la mayoría respaldó las propuestas relacionadas con la instalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, la reducción del número de asambleístas y la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El resultado ratifica a Tungurahua como un bastión de Acción Democrática Nacional (ADN) y de su líder, el presidente Daniel Noboa. En las elecciones del 9 de febrero, Noboa obtuvo en esta provincia el 60,98 % de los votos. Y en el balotaje del 13 de abril, frente a Luisa González (Revolución Ciudadana), alcanzó el 78,55 % de apoyo.

Sin embargo, el mandatario sufrió un revés nacional en este plebiscito: el No se impuso en las cuatro preguntas con márgenes que oscilaron entre 23 y 6 puntos porcentuales.

Tras conocerse los resultados, Noboa no ofreció declaraciones públicas y se pronunció únicamente en redes sociales para reconocer la derrota. "Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió, al señalar que su compromiso con el país "se fortalece" después del referendo.

Este fue el décimo referéndum celebrado en Ecuador en los últimos 20 años, la mayoría convocados por los presidentes de turno en busca de respaldo popular para sus reformas o proyectos políticos, como intentó hacerlo Noboa en esta ocasión.